Kenguru trčil v skupino kolesarjev na dirki po Avstraliji

Kolesarji so vozili s približno 50 kilometri na uro po hribih v Adelaidu, ko se je na cesti pojavil kenguru in povzročil "prometno" nesrečo, ki pa se je na srečo končala brez večjih poškodb. V skupini je bil tudi Jay Vine , ki je osvojil dirko pred domačim občinstvom. Vine nastopa za ekipo UAE Emirates, za katero kolesari tudi slovenski šampion Tadej Pogačar . "Dva kenguruja sta se prebila skozi glavnino, ko smo vozili s 50 km/h, in na koncu sem enega od njiju zadel. Na srečo sem v redu in vesel, da sem lahko obdržal majico vodilnega in osvojil skupno zmago," je po dirki povedal Avstralec.

Vineova zmaga po uspehu na dirki Tour Down Under leta 2023 je bila dokaz njegove žilavosti in jeklene trdnosti pri premagovanju težav, vključno z izgubo sotekmovalca in branilca naslova Jhonatana Narvaeza v nesreči v predzadnji etapi v soboto. Avstralec je ohranil svojo prednost ene minute in treh sekund ter slavil zmago v končnem seštevku pred Švicarjem Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) in si prislužil še devet sekund prednosti pred Avstralcem Harryjem Sweenyjem (EF Education-Easypost) na tretjem mestu.

Vine je pohvalil neomajno podporo svojega britanskega sotekmovalca Adama Yatesa, ki mu je pomagal pri vračanju v karavano po padcu. Potem ko je zamenjal dva nadomestna kolesa, mu je uspelo ostati v skupini in končati brez nadaljnjih nesreč.