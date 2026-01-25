Naslovnica
Drugi športi

Kenguru trčil v skupino kolesarjev na dirki po Avstraliji

Adelaide, 25. 01. 2026 14.02 pred 25 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M. STA
Kenguru na dirki po Avstraliji

Na zadnjem dnevu dirke po Avstraliji je največ pozornosti pritegnil kenguru, ki je dobrih 95 kilometrov pred koncem priskakljal na cesto in trčil v skupino kolesarjev, med katero je bil tudi končni zmagovalec Jay Vine. Prestrašena žival je odskakljala naprej, Vine pa je prišel na cilj in še drugič zmagal na domači dirki.

Kolesarji so vozili s približno 50 kilometri na uro po hribih v Adelaidu, ko se je na cesti pojavil kenguru in povzročil "prometno" nesrečo, ki pa se je na srečo končala brez večjih poškodb. V skupini je bil tudi Jay Vine, ki je osvojil dirko pred domačim občinstvom. Vine nastopa za ekipo UAE Emirates, za katero kolesari tudi slovenski šampion Tadej Pogačar. "Dva kenguruja sta se prebila skozi glavnino, ko smo vozili s 50 km/h, in na koncu sem enega od njiju zadel. Na srečo sem v redu in vesel, da sem lahko obdržal majico vodilnega in osvojil skupno zmago," je po dirki povedal Avstralec.

Jay Vine
Jay Vine
FOTO: Profimedia

Vineova zmaga po uspehu na dirki Tour Down Under leta 2023 je bila dokaz njegove žilavosti in jeklene trdnosti pri premagovanju težav, vključno z izgubo sotekmovalca in branilca naslova Jhonatana Narvaeza v nesreči v predzadnji etapi v soboto. Avstralec je ohranil svojo prednost ene minute in treh sekund ter slavil zmago v končnem seštevku pred Švicarjem Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) in si prislužil še devet sekund prednosti pred Avstralcem Harryjem Sweenyjem (EF Education-Easypost) na tretjem mestu.

Vine je pohvalil neomajno podporo svojega britanskega sotekmovalca Adama Yatesa, ki mu je pomagal pri vračanju v karavano po padcu. Potem ko je zamenjal dva nadomestna kolesa, mu je uspelo ostati v skupini in končati brez nadaljnjih nesreč.

Gal Glivar
Gal Glivar
FOTO: Profimedia

Na uvodni dirki svetovne serije sta letos nastopila dva slovenska kolesarja. Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) je z zaostankom 15 sekund finalno etapo končal na 41. mestu, Žak Eržen (Bahrain Victorious) pa je bil 111. (+10:39). Glivar je v skupni razvrstitvi z zaostankom dveh minut in 14 sekund končal na 21. mestu, Eržen pa je bil 106. (+24:36).

dirka po Avstraliji kenguru trk jay vine

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
25. 01. 2026 15.30
Avstralija le lepa, narava, prijazni ljudje, živali, ki jih pri nas v naravi ni, samo v ujetništvu, fascinirali so me kenguruji,koale in zelo pisani papagaji.
Odgovori
0 0
4krogci
25. 01. 2026 15.21
Se dobro da je Yaj domacin in clan UAE…si predstavlate kako bi se godilo kengurujem, ce bi bil American??
Odgovori
+0
1 1
Emil23
25. 01. 2026 15.17
Če bi bil motorist ali avto pa bi bi bil naslov motorist (avto) trčil v kenguruja. Ko je na kolesar pa vsak trči v njih tudi če vozijo po nasprotnem pasu ali čez rdečo.
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
25. 01. 2026 15.12
To so pač kenguruji, ko smo bili tam, so spali na cesti, smo jih morali kar malo "posiliti", da so se odmaknili s ceste, da smo lahko peljali mimo. Se pa sicer pasejo po travi, kot govedo.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
