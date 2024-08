Kenijka osvojila dve medalji, doma so jo 'počastili' s ponesrečenim kipom

Po poročanju lokalnih medijev so amaterski kip atletinje v majici s kenijsko zastavo na hitro odstranili, potem ko so se prebivalci pritožili, vendar šele preden so slike podobe postale viralne.

Kip, postavljen v krožišču v Eldoretu v Keniji v bližini mestne klinike bolnišnice Mediheal, prikazuje atletinjo v sprinterski pozi, ki v roki stiska nekaj, kar je videti kot mačeta - daleč od standardne upodobitve olimpijske prvakinje. Umetniška upodobitev je na spletu sprožila val šaljivih odzivov.

Uporabniki družbenih omrežij so se iz kipa norčevali, da gre bržkone za šalo, nekateri pa so ga označili za sramoto, medtem ko so drugi pozvali k aretaciji ali kazenskemu pregonu "kiparja".