Kenijska prevlada v New Yorku, v ženski konkurenci nov rekord

Kenijska tekača Benson Kipruto in Hellen Obiri sta zmagovalca letošnje izvedbe maratona v New Yorku. V ženski konkurenci enega najprestižnejših maratonskih tekmovanj na svetu je Obiri s časom 2:19:51 izboljšala 22 let star rekord, pri moških pa je zmagovalec dosegel čas 2:08:09 in zmagal z le nekaj stotinkami prednosti.

Pri moških je v najtesnejši končni odločitvi na dosedanjih 54 maratonih v New Yorku odločal fotofiniš, saj je Kipruto v zadnjih metrih komajda odbil napad rojaka Alexandra Mutisa. Ta se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom. Tudi tretje je pripadlo Kenijcu, a se Albert Korir, zmagovalec tega maratona leta 2021, s časom 2:08:57 ni vključil v boj za zmago.

Hellen Obiri FOTO: AP icon-expand

Še en Kenijec Eliud Kipchoge, nekdanji svetovni rekorder, pa se je pri 40 letih z današnjim nastopom poslovil z maratonskih tekmovanj, končal je na 17. mestu. Obiri je pri ženskah slavila z novim rekordom newyorškega maratona, prejšnjega je imela iz leta 2003 z 2:22:31 njena rojakinja Margaret Okayo.

Eliud Kipchoge FOTO: AP icon-expand