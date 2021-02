Avstralija za pozabo: Keninova morala na operacijo slepiča

Dvaindvajsetletna teniška igralka je prek družbenih omrežij sporočila, da so jo hude bolečine v trebuhu pripeljale do zdravnikov, ki so po računalniški tomografiji hitro našli vzrok in opravili poseg. "Zahvaljujem se vsem v bolnišnici Epworth za skrbno in dobro opravljeno delo,"je zapisala na Twitterju.

Sofia Kenin, ki je rojena v Moskvi, letošnjega bivanja v Avstraliji ne bo ohranila v lepem spominu. Najprej je izpadla na turnirju za grand slam na OP Avstralije v Melbournu, nato še na turnirju WTA na Phillip Islandu, na koncu pa je morala zaradi težav s slepičem še na operacijo.

Američanka bo želela hitro pozabiti letošnji nastop v Melbournu, saj izkušnja z branjenjem naslova, ki ga je lani osvojila z zmago v finalu proti Španki Garbini Muguruzi,ni bila prav dobra. Od letošnjega odprtega prvenstva Avstralije se je poslovila že v drugem krogu po porazu proti Estonki Kaii Kanepi (6:3, 6:2). To je bil tretji najhitrejši izpad branilke naslova v zadnjih 50 letih oziroma drugi po Jennifer Capriati, ki se je 2003 poslovila že v uvodnem krogu.

Keninova je po porazu priznala, da čustveno ni bila kos visokim pričakovanjem. Melbourne je zapustila v solzah, njena žalost pa se je poglobila, ko je ekspresno izpadla še na turnirju Phillip Island Trophy. Izločila jo je avstralska najstnica Olivia Gadecki, 727. igralka na svetu.