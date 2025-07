Kerley ne bo sodeloval na ameriških kvalifikacijah za SP

Pred letošnjim tekmovanjem za grand slam v Miamiju je odpovedal nastop, potem ko so ga aretirali zaradi telesne poškodbe. Že januarja ga je policija aretirala v Miami Beachu po soočenju s policisti, ki so uporabili elektrošok. Nato so ga obtožili telesne poškodbe policista, upiranja aretaciji in motenja javnega reda in miru. Januarja je bil Kerley obtožen tudi nasilja v družini z davljenjem, kar se je domnevno zgodilo maja lani.