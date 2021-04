Kiel, Aalborg in Nantes novi (stari) četrtfinalisti lige prvakov

Barceloni sta se v četrtfinalu rokometne lige prvakov v sredo zvečer pridružila Kiel in Aalborg. Več dela so imeli Danci, ki so po porazu na prvi tekmi nadoknadili zaostanek in izločili Porto (27:24). Branilci naslova, za katere igra slovenski reprezentant Miha Zarabec, so Pick Szeged odpravili z identičnim rezultatom kot na prvi tekmi (33:28). Na zadnji tekmi večera so se preobrata veselili še rokometaši Nantesa, ki so izločili Kielce (31:34).

icon-expand Vratar Kiela Niklas Landin (na fotografiji) je s soigralci ostal v igri za drugi zaporedni evropski naslov. FOTO: AP S kar 15 obrambami vratarja Simona Gadejaje Aalborg prišel do preobrata proti Portu, ki je prvo tekmo dobil z 32:29. Danci so ob polčasu vodili le za gol (10:9), a se na koncu veselili dovolj visoke zmage, ki jim je prinesla zgodovinsko uvrstitev med osem najboljših ekip v Evropi. Odločilo je večje število golov v gosteh. Napredovanje branilca naslova Kiela, pri katerem se Miha Zarabecni vpisal med strelce, proti MOL-Pick Szegedu nikoli ni bilo pod vprašajem. Po vodstvu ob polčasu (18:15) je nemški klub zdržal vse poskuse Madžarov, pri katerih se je od plejade slovenskih reprezentantov s štirimi goli najbolj izkazal Dean Bombač. Borut Mačkovšekje zadel dvakrat, Matej Gaberin Mario Šoštarić pa po enkrat. Na zadnji večerni tekmi je 90 sekund pred koncem prednost Nantesa znašala en gol (30:31), potem ko je ravno za en zadetek ekipa iz Kielc slavila na prvem obračunu. Poljakom ni uspelo izenačiti, Francozi pa so na koncu slavili celo prepričljivo zmago (34:31) in proslavljali velik podvig proti favoriziranim tekmecem. icon-expand Izidi osmine finala lige prvakov, povratne tekme: Lomža Vive Kielce ‒ *HBC Nantes 31:34 (13:15) /25:24/

(Rok Ovniček zaradi poškodbe gležnja ni igral za Nantes.) THW Kiel* ‒ MOL-Pick Szeged 33:28 (18:15) /33:28/

(Miha Zarabec brez gola za Kiel; Dean Bombač 4, Borut Mačkovšek 2,Matej Gaber 1 in Mario Šoštarić 1 gol za Pick Szeged.) Aalborg Handbold* ‒ FC Porto 27:24 (10:9) /29:32/ - že odigrano:

Barcelona* ‒ Elverum 39:19 (20:10) /37:25/

(Jure Dolenec 5, Domen Makuc 2 gola, Blaž Janc ni igral za Barcelono.) * - napredoval v četrtfinale

// - izid prve tekme