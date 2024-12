Kielce in Kolstad v borbi za pomembne evropske točke (15:13*)

Uvodne minute srečanja so pripadle gostom iz Norveške, ki so za nekaj trenutkov povedli, domačini pa so nato, tudi na račun razpoloženega vratarja Klemna Ferlina, z delnim izidom 5:1 rezultat obrnili v svoj prid. Sledila je nova zaušnica za Kolstad, saj je v 16. minuti zaradi udarca s komolcem obraz predčasno s tekmo zaključil izkušeni Magnus Gullerud. Gostje so kljub igri z igralcem manj zaostanek znižali na -1, rokometaši Kielc pa so se do 24. minute ponovno oddaljili na +3. Po izenačeni končnici prvega polčasa sta ekipi na odmor odšli ob rezultatu 15:13.