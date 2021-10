Kim Clijsters po povratku še čaka na svojo prvo zmago

Kim Clijsters, zmagovalka štirih turnirjev za grand slam, je za turnir, na katerem je v letih 2003 in 2005 osvojila naslov, prejela posebno povabilo organizatorjev.

"Mislim, da na splošno obstajajo trenutki v moji igri, ko se počutim zelo dobro, in trenutki, ko sem preveč nezanesljiva," je po dvoboju novinarjem povedala Clijstersova in dodala: "Vse to je del procesa vrnitve. Pot ne bo lahka, a poskušala se bom izboljšati po vsakem dvoboju."