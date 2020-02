Kim Clijsters poražena ob povratku na veliko sceno

Po sedemletnem premoru, kar se tiče vrhunskega tenisa, se je Belgijka Kim Clijsters vrnila v karavano WTA. Od 36-letne Belgijke in zmagovalke štirih turnirjev za grand slam je bila na današnjem dvoboju uvodnega kroga turnirja WTA v Dubaju boljša deset let mlajša Španka Garbine Muguruza, ki je slavila s 6:2 in 7:6 (6).

Clijstersova, trikratna zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku v letih 2005, 2009 in 2010 ter odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu 2011, je pred današnjim dvobojem v Združenih arabskih emiratih nazadnje nastopila v New Yorku 29. avgusta 2012. Prvič je kariero prekinila maja leta 2007 po rojstvu prvega otroka, se vrnila na igrišča dve leti pozneje, zadnji dvoboj doslej pa odigrala leta 2012. Skupaj je slavila na 41 turnirjih med posameznicami in 11 med dvojicami.

Clijstersova je bila prvič prva na lestvici WTA leta 2003, zadnjič pa februarja 2011. S turnirskimi nagradami je zaslužila skupaj skoraj 24,5 milijona dolarjev (22,38 milijona evrov) in je s tem na 12. mestu večne lestvice igralk.