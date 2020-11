Kim Ng prva ženska na vodilnem mestu ene štirih največjih lig v ZDA

Do prihoda Ngove se še ni zgodilo, da bi v "The Big Four", torej v štirih največjih in najbolj dobičkonosnih severnoameriških poklicnih ligah, v baseballu (MLB), košarki (NBA), ameriškem nogometu (NFL) in hokeju (NHL), eno od vodilnih mest zaupali ženski, poročajo ameriški mediji.

"Po desetletjih vztrajnosti mi je v čast, da vodim Miami Marlins," je dejala Ngova v izjavi. "Ko sem se lotila tega posla, se mi je zdelo malo verjetno, da bi ženska lahko vodila športne operacije v moštvu, vendar sem ves čas bila zelo dosledna pri uresničevanju svojih ciljev. Moj cilj je zdaj v Miami pripeljati boj za prvaka."

Imenovanje Ngove, ki bo 17. novembra dopolnila 52 let, za športno direktorico je zgodovinsko v več pogledih. Je Američanka, rojena je bila v Indianapolisu staršem kitajskega porekla, tako da je postala tudi prva azijsko-ameriška menedžerka v MLB, ne le prva ženska na vodilnem položaju v najvišjem rangu ameriškega profesionalnega športa. Zadnjih devet let je bila ena od podpredsednic lige MLB, zdaj pa so ji lastniki kluba zaupali mesto športne direktorice Miamija, ki se je letos prvič po 17 letih uvrstil v končnico. Ngova je zapolnila vrzel po odhodu Michaela Hilla.

Diplomantka univerze v Chicagu je kariero v baseballu začela kot pripravnica v ekipi Chicago White Sox leta 1990 in bila pet let kasneje že pomočnica športnega direktorja. Kasneje je delala še za New York Yankees in Los Angeles Dodgers, od leta 2011 pa je delovala kot podpredsednica lige MLB.