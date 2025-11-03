Svetli način
Kipchoge bo odtekel sedem maratonov na sedmih celinah

New York, 03. 11. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Dvakratni olimpijski prvak v maratonu Eliud Kipchoge je napovedal, da bo v naslednjih dveh letih pretekel sedem maratonov na sedmih celinah, čeprav še naprej tekmuje na elitni ravni. Kenijec želi s podvigom zbirati sredstva za cilje, v katere verjame.

Eliud Kipchoge
Eliud Kipchoge FOTO: AP

Kipchoge je napovedal "svetovno turnejo", potem ko je kenijski velikan, nekdanji svetovni rekorder, v nedeljo ob vzklikih množice v Centralnem parku končal newyorški maraton in ciljno črto prečkal na 17. mestu s časom 2:14:36. "To izjemno dvoletno potovanje bo Kipchogeja popeljalo čez ves svet, kjer bo tekmoval na maratonih na vseh sedmih celinah, hkrati pa bo še naprej tekmoval na elitni ravni," je v izjavi sporočila Kipchogejeva ekipa.

Eliud Kipchoge
Eliud Kipchoge FOTO: AP

"Ta projekt si prizadeva navdihniti svet, da postane tekaški svet, hkrati pa zbirati sredstva za fundacijo Eliud Kipchoge v podporo izobraževanju in okoljskim ciljem po vsem svetu ter tako povezovati stvari, za katere je Eliudu tako globoko mar," so dodali iz njegove ekipe. 

Kipchoge, ki bo v torek dopolnil 41 let, je v izjavi dejal, da mu bo njegov projekt potovanja po svetu omogočil, da "tekmuje ne le za rekorde, ampak tudi za ljudi. Želim se še naprej truditi, da bi tekel po svojih najboljših močeh, hkrati pa želim navdihovati, vračati in vse opomniti, da noben človek ni omejen," je dejal legendarni kenijski tekač.

eliud kipchoge maraton fundacija
