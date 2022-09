Kipchoge še enkrat izboljšal svetovni rekord

Eliud Kipchoge, dvakratni olimpijski prvak in prvi človek, ki se je na kraljevski tekaški razdalji spustil pod dve uri – na Dunaju leta 2019 v sicer neregularnih pogojih za svetovni rekord –, je prvo polovico današnje preizkušnje opravil v 59:51 ure. Že po 25 kilometrih je zaradi izjemnega tempa ostal brez tekačev za postavljanje tempa in tudi brez pravih zasledovalcev, v nadaljevanju pa je tudi zato nekoliko popustil s tempom. V drugi polovici je tako zabeležil čas 1:01:18. Ura se je ob njegovem prečkanju ciljne črte ustavila pri 2:01:10, organizatorji pa so nato sporočili, da je uradni čas še sekundo boljši.

Drugouvrščeni Mark Korir iz Kenije je ciljno črto prečkal s kar štiri minute in 49 sekund zaostanka za zmagovalcem.