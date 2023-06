V Stožicah pozdravili nove Krimovke

Ekipa Krima Mercatorja bo v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v EHF Ligi prvakinj, nastopila 29. zaporedno sezono. To je dosežek, s katerim se ne more pohvaliti noben drug evropski velikan.

Itana Grbić, Tamara Mavsar, Maja Vojnovič, Nina Zulić in Tatjana Brnović so se v Areni Stožice, kjer bodo domovale v prihodnji sezoni, spoznale s soigralkami, opravile nekaj testiranj in stopile pred fotografski objektiv oz. kamero.