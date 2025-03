Kirsty Coventry iz Zimbabveja prva predsednica Moka

S tem je kot šele deseta predsednica Moka od njegove ustanovitve leta 1896 in prva iz Afrike nasledila nemškega pravnika Thomasa Bacha, ki je bil na čelu Moka 12 let.

"Izjemen trenutek je to, zelo sem ponosna in vznemirjena. Kot majhna deklica si nikoli nisem mislila, da bom kdaj stala tu pred vami. Velika obveznost je zame, da bom vodila to izjemno organizacijo ponosno na temeljih olimpijskih vrednot. Da boste prepričani, da ste danes sprejeli pravo odločitev. Sedaj nas čaka delo. Hvala vsem drugim kandidatom, za nami je izjemna tekma. Prepričana pa sem, da bomo delali skupaj in da bo organizacija v prihodnje še močnejša na temelju vrednot, ki so nam vsem skupne," je takoj po izvolitvi povedala Kirsty Coventry.

"Zdi se mi, da je kljub mladosti že kar izkušena, saj je več kot deset let članica Moka in je vodila komisijo za športnike. Vodi koordinacijsko komisijo Moka za igre v Brisbanu, je članica finančne komisije. Pripravljena je za ta položaj, ima dovolj izkušenj in lahko pomeni na drugi strani tudi nadaljevanje dosedanjega dela Bacha. Ta je v težkih časih političnih sprememb in velike zdravstvene krize izvrstno vodil olimpijsko družino," je ocenil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Bachu se mandat na čelu olimpijskega gibanja izteče 23. junija, kar bo omogočilo lažji prehod v novo obdobje, novoizvoljena predsednica pa bo lahko v tem času tudi zapustila vse druge funkcije, ki jih opravlja.

Izrazitega favorita za Bachovega naslednika ali naslednico pred tajnimi volitvami sicer ni bilo, čeprav so v krogih okrog Moka menili, da je Coventry prva izbira Bacha. Mati dveh otrok in nekdanja plavalka je to sicer zanikala. Udeleženka petih OI (2000, 2004, 2008, 2012 in 2016), kjer je med sedmimi medaljami osvojila dve zlati, pa je hitro premagala vseh šest ostalih kandidatov.

Generalni direktor Moka Christophe De Kepper je po volitvah le kratko dejal, da je bil potreben le en krog glasovanja in si pri tem vidno oddahnil. Po polurnem premoru je Bach kratko prebral le eno ime, Kirsty Coventry.

Dobila je 49 od 97 glasov članov Moka, ki so bili veljavni. Najbližje ji je bil Juan Antonio Samaranch mlajši, sin nekdanjega predsednika Moka in dolgoletni član izvršnega odbora, zbral je 28 glasov.