Kitajska 12-letnica šokirala javnost in na SP v plavanju prišla do medalje

Ob tem pa so se mnogi začeli spraševati, ali bi tako mlado dekle sploh smelo nastopati na tako visoki ravni. Kitajska si seveda želi tekmovati, številni pa so zaskrbljeni zaradi posledic, ki bi jih nastopanje na najvišji ravni lahko prineslo za Kitajko, ki je še v fazi razvoja.

Pravilnik mednarodne plavalne zveze sicer nastop na svetovnih prvenstvih prepoveduje vsem mlajšim od 14 let, razen tistim, ki so dovolj hitri in dosegajo predpisane norme.

"Postaviti 12-letno deklico pred 5000 gledalcev, ob velikem pritisku medijev in trenerjev, je po mojem mnenju veliko prezgodaj," je prepričan športni direktor nemške zveze Cristian Hansmann, ki ima otroke podobne starosti.

Francoska plavalka Lilou Ressencourt je priznala, da jo "jezi, da me je premagalo dekle, ki je 10 let mlajše od mene", in dejala, da jo preseneča, kako hitra je Yu v tako mladih letih. "Seveda preseneča in izjemno ji privoščim dosežke," še dodaja Francozinja.

Sama pa se sprašuje, kako se bo Yu znašla v tej situaciji. "Stara sem 22 let in zame je svetovno prvenstvo, že samo francosko prvenstvo, izjemno zapleteno in naporno. Če jo pošlješ na prvenstvo z 12 leti, imaš izjemno odgovornost, saj je pritisk na tej ravni izjemen," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala Ressencourt.