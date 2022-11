Kitajska povedla v pokalu BJK

Slovenija je izgubila prvo partijo dvoboja kvalifikacij za svetovno skupino teniškega pokala Billie Jean King (BJK) proti Kitajski v Velenju. Petindvajseta igralka sveta Qinwen Zheng je upravičila vlogo favoritinje in po točno dveh urah igre premagala Nino Potočnik, 270. na lestvici WTA, s 7:6 (4) in 6:3. V finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala BJK se bo uvrstila tista reprezentanca, ki bo prva prišla do treh točk.

Slovenija - Kitajska 0:1

Nina Potočnik - Qinwen Zheng 6:7 (1), 3:6

Kaja Juvan - Xinyu Wang