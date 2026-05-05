Kitajsko trese Garnbretmanija

Kitajske oblasti v okrožju Keqiao so zaradi izjemnega zanimanja za vsakega od treningov, tekem ali drugih dogodkov, povezanih z Janjo Garnbret, preprečile izvedbo dogodka, ki je bil napovedan dan po uvodni tekmi sezone. Razlog pa je preveliko varnostno tveganje oziroma vprašanja o možnem zagotavljanju varnosti ob tako velikem interesu navijačev, ki dvakratno olimpijsko prvakinjo na Kitajskem spremljajo dobesedno na vsakem koraku.
Pred sobotno tekmo v balvanih so tolikokrat prišli povsem blizu, uživali v njenih treningih in spremljanju dogajanja, da so lokalne oblasti postale pošteno zaskrbljene. Nekaj 100 ljudi, med njimi tudi srednješolci, ki so predčasno zapustili pouk, da bi se na lastne oči prepričali, kaj tako zelo posebnega dela najboljša športna plezalka vseh časov, da je tako uspešna.
Dan po tekmi naj bi se slovenska športna šampionka udeležila druženja z navijači, a so po informacijah, ki smo jih prejeli s Kitajske, v načrte lokalnih organizatorjev posegle mestne oblasti in so bili zaradi prevelikega varnostnega tveganja primorani dogodek z navijači naposled odpovedati. Že treningi v lokalnih plezalnih centrih pred prvo tekmo so se namreč sprevrgli v dogodke, na katerih ni manjkalo množičnega navijanja in spodbujanja lastnice rekordnih 49 zmag svetovnega pokala.
Janja je na Kitajskem superzvezdnica
Če so bili pred leti prizori iz Singapurja, ko je več kot 300 ljudi v vrsti čakalo, da bi se lahko fotografiralo z Garnbret, nekaj nepredstavljivega, je danes to že stalnica. Sploh v Aziji, kjer je njena priljubljenost neverjetna. Ne čudi, da ko so prireditelji potrdili njen prihod na tekmo v bližini Šanghaja, so se mladi organizirali in začeli iskati način, kako si v živo ogledati trening. Prizori z zadnjega svetovnega prvenstva so bili naravnost neverjetni, nepregledne kolone, o katerih smo podrobno poročali v 24UR Fokusu, se zdi, da so z vsakim velikim tekmovanjem v Aziji presežene. In tega so se očitno zbale lokalne oblasti v Keqiau, kjer so iz varnostnih razlogov odpovedali druženje z navijači in podpisovanje, ki bi zanesljivo trajalo nekaj ur. In že zdaj je jasno, da vsi ne bi prišli na vrsto, saj so zadnje veliko podpisovanje v Seulu nekajkrat podaljšali, da bi lahko Slovenka izpolnila želje kar največjemu številu podpornikov.
Ta konec tedna v lov po 50. zmago v svetovnem pokalu
Garnbret bo v petek in soboto znova v boju za odličja. Iz Keqiaa se bo z ekipo preselila v Wujiang, kjer jo čaka prva letošnja tekma v težavnosti. Lastnica tako rekoč vseh rekordov v športnem plezanju bo iskala pot do rekordne 50. zmage v svetovnem pokalu. Čeprav trenutni rekord drži kar sama, je okrogla 50-ica dosežek, ki ga ni jemati zlahka. Ne glede na rezultat pa je jasno, da na Kitajskem, kjer je športno plezanje kot šport v velikem vzponu, v teh dneh in tednih vlada Garnbretmanija.
