Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Kitajsko trese Garnbretmanija

Šanghaj, 05. 05. 2026 11.45 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Janja Garnbret se je že na treningih in ob prihodu na trening počutila, kot bi bila na tekmi svetovnega pokala.

Najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret je na Kitajskem. Južno od Šanghaja v okrožju Keqiao je na uvodni tekmi sezone osvojila 2. mesto, a glavna zgodba postajajo številni privrženci športnega plezanja, ki iščejo najrazličnejše načine, da bi se ji približali.

Kitajske oblasti v okrožju Keqiao so zaradi izjemnega zanimanja za vsakega od treningov, tekem ali drugih dogodkov, povezanih z Janjo Garnbret, preprečile izvedbo dogodka, ki je bil napovedan dan po uvodni tekmi sezone. Razlog pa je preveliko varnostno tveganje oziroma vprašanja o možnem zagotavljanju varnosti ob tako velikem interesu navijačev, ki dvakratno olimpijsko prvakinjo na Kitajskem spremljajo dobesedno na vsakem koraku.

Pred sobotno tekmo v balvanih so tolikokrat prišli povsem blizu, uživali v njenih treningih in spremljanju dogajanja, da so lokalne oblasti postale pošteno zaskrbljene. Nekaj 100 ljudi, med njimi tudi srednješolci, ki so predčasno zapustili pouk, da bi se na lastne oči prepričali, kaj tako zelo posebnega dela najboljša športna plezalka vseh časov, da je tako uspešna.

Janja Garnbret se je že na treningih in ob prihodu na trening počutila, kot bi bila na tekmi svetovnega pokala.
Janja Garnbret se je že na treningih in ob prihodu na trening počutila, kot bi bila na tekmi svetovnega pokala.
FOTO: 24ur.com

Dan po tekmi naj bi se slovenska športna šampionka udeležila druženja z navijači, a so po informacijah, ki smo jih prejeli s Kitajske, v načrte lokalnih organizatorjev posegle mestne oblasti in so bili zaradi prevelikega varnostnega tveganja primorani dogodek z navijači naposled odpovedati. Že treningi v lokalnih plezalnih centrih pred prvo tekmo so se namreč sprevrgli v dogodke, na katerih ni manjkalo množičnega navijanja in spodbujanja lastnice rekordnih 49 zmag svetovnega pokala.

Janja je na Kitajskem superzvezdnica

Če so bili pred leti prizori iz Singapurja, ko je več kot 300 ljudi v vrsti čakalo, da bi se lahko fotografiralo z Garnbret, nekaj nepredstavljivega, je danes to že stalnica. Sploh v Aziji, kjer je njena priljubljenost neverjetna. Ne čudi, da ko so prireditelji potrdili njen prihod na tekmo v bližini Šanghaja, so se mladi organizirali in začeli iskati način, kako si v živo ogledati trening. Prizori z zadnjega svetovnega prvenstva so bili naravnost neverjetni, nepregledne kolone, o katerih smo podrobno poročali v 24UR Fokusu, se zdi, da so z vsakim velikim tekmovanjem v Aziji presežene. In tega so se očitno zbale lokalne oblasti v Keqiau, kjer so iz varnostnih razlogov odpovedali druženje z navijači in podpisovanje, ki bi zanesljivo trajalo nekaj ur. In že zdaj je jasno, da vsi ne bi prišli na vrsto, saj so zadnje veliko podpisovanje v Seulu nekajkrat podaljšali, da bi lahko Slovenka izpolnila želje kar največjemu številu podpornikov.

Niti enega treninga v sklopu priprav na tekmo ni uspela opraviti brez prisotnosti številnih podpornikov, ki so vedno znova našli način, kako priti do dvorane, v kateri je trenirala.
Niti enega treninga v sklopu priprav na tekmo ni uspela opraviti brez prisotnosti številnih podpornikov, ki so vedno znova našli način, kako priti do dvorane, v kateri je trenirala.
FOTO: 24ur.com

Ta konec tedna v lov po 50. zmago v svetovnem pokalu

Garnbret bo v petek in soboto znova v boju za odličja. Iz Keqiaa se bo z ekipo preselila v Wujiang, kjer jo čaka prva letošnja tekma v težavnosti. Lastnica tako rekoč vseh rekordov v športnem plezanju bo iskala pot do rekordne 50. zmage v svetovnem pokalu. Čeprav trenutni rekord drži kar sama, je okrogla 50-ica dosežek, ki ga ni jemati zlahka. Ne glede na rezultat pa je jasno, da na Kitajskem, kjer je športno plezanje kot šport v velikem vzponu, v teh dneh in tednih vlada Garnbretmanija.

športno plezanje janja garnbret šanghaj kitajska svetovni pokal

Tadej Pogačar? Najboljši med najboljšimi!

24ur.com Janja Garnbret prva v kvalifikacijah na Kitajskem, naprej tudi Buckley in Peharc
24ur.com Janja Garnbret turnejo na Kitajskem zaokrožila z dvema zmagama
24ur.com Janja Garnbret za las ostala brez 50. karierne zmage
24ur.com Kitajska zvezdnica udarila po FIS-u in organizatorjih olimpijskih iger
24ur.com Jorgić ponižal Kitajca in se uvrstil v osmino finala
24ur.com Eileen Gu olimpijska prvakinja v snežnem žlebu
24ur.com Janja Garnbret šampionsko že v uvodu v sezono
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Novi predpisi: Zaprtje teras med hudo vročino
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692