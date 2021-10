Kitakjušu nared za jubilejno 50. svetovno prvenstvo

Slovenska vrsta ne bo številčna; ekipo sestavljajo Tjaša Kysselef , ki bo nastopila na preskoku in gredi, Lucija Hribar , ki bo tekmovala v mnogoboju, in Sašo Bertoncelj . Za Bertonclja, ki bo na konju z ročaji tekmoval na svojem že 13. SP, pa bo prvenstvo zadnja tekma kariere.

Vsi trije so pred odhodom povedali, da so dobro pripravljeni in da imajo visoke cilje. Dobro so opravili tudi uradne treninge na prizorišču. Vsi trije Slovenci imajo kvalifikacije isti dan. V torek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času nastopi najprej čakajo Kysselefovo in Hribarjevo v skupini 8, pozneje pa se bo v skupini 2 med telovadci predstavil še Bertoncelj.