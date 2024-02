Klančarjeva 12. v polfinalu v Dohi, Panu tretje zlato

Nizozemka Marrit Steenbergen je zmagala na 100 metrov prosto s časom 52,26 sekunde, premagala je Siobhan Bernadette Haughey iz Hongkonga in Avstralko Shayno Jack . Za drugo nizozemsko zlato v današnjem finalnem sporedu je poskrbela Tes Schouten na 200 m prsno. Zmagala je z 2:19,81, za sekundo in desetinko je premagala Američanko Kate Douglass , tretja je bila Kanadčanka Sydney Pickrem .

Zadnja današnja odločitev je bila štafetna v moški konkurenci na 4 x 200 metrov prosto. Potem ko so Američani vodili do zadnje izmene, pa so se na koncu zlate medalje veselili Kitajci Dži Šindžje, Vang Haoju, Pan Džanle in Džang Džanšuo s časom 7:01,84, v finišu so do srebra prišli Korejci z desetinko zaostanka, medtem ko je Američanom ostal bron, zaostali so 24 stotnik. Za Pana je to že tretja zlata medalja na SP, saj je zmagal že v štafeti 4 x 100 metrov prosto, kjer je postavil tudi nov svetovni rekord, ter na posamični tekmi na tej razdalji.

V popoldanskem delu SP je nastopila tudi Neža Klančar. Na 50 m delfin je s časom 26,08 osvojila 12. mesto, plavalka ljubljanske Olimpije je dopoldne v kvalifikacijah imela 11. dosežek, čas pa je bil stotinko boljši kot popoldanski polfinalni. Švedska svetovna rekorderka Sarah Sjoestrom, ki je že dopoldne prevladovala s 24,88, je dobila tudi polfinale (25,08), drugi dosežek je imela Francozinja Melanie Henique s 25,27, tretja pa je bila v polfinalu Egipčanka Farida Osman (25,80).

Za finale je bilo treba plavati 25,97, to je bil sedmi dosežek polfinala Avstralke Brianne Throssell, medtem ko sta si osmo mesto v polfinalu razdelili Nemka Angelina Kohler in Grkinja Ana Ntuntunaki s stotinko slabšim dosežkom. Janja Šegel je danes dopoldne na 200 m hrbtno z 2:17,31 zasedla 22. mesto. Obe slovenski plavalki se bosta še enkrat predstavili v soboto. Klančarjeva ima prijavljen nastop na 50 m prosto, pa tudi v štafeti 4 x 100 m mešano, kjer bosta ob Šeglovi nastopili še Tara Vovk in Hana Sekuti.