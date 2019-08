Klara Apotekar v polfinalu SP

Klara Apotekar in Shori Hamada sta se v karieri pomerili dvakrat. Japonka je bila boljša lani v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Bakuju in leto prej na grand slamu v domačem Tokiu. Morda bo Apotekarjevi s kakšnim nasvetom na pomoč priskočila njena sestra Ana Velenšek, ki je Hamado v Tokiu pred štirimi leti že premagala. V hramu japonskega juda, Budokan Areni v parku v neposredni bližini cesarske palače, je Apotekarjeva, ki je avgusta dopolnila 22 let, najprej po hitrem postopku opravila z Marie Branser iz Konga, ki jo je predčasno poslala s tatamija po vzvodu v parterju. Težji zalogaj je bila 23-letna NemkaAnna Maria Wagner, lani bronasta na EP v Izraelu. Devetouvrščena tekmovalka s svetovne lestvice je letos nastopila na petih tekmah za grand slam in grand prix ter se prav na vseh uvrstila v stopničke ter napovedala dobro predstavo. Tekmovalki se dobro poznata, v prednosti pa je bila leto starejša Nemka, ki je na preteklih petih medsebojnih srečanjih zmagala kar štirikrat. V izredno izenačenem dvoboju je bila varovanka Marjana Fabjanana pragu zmage nekaj sekund pred koncem rednega dela, ko je sodnik zahteval ogled posnetka za morebiten vazari, a sta morali borki v podaljšek.