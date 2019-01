Klara Apotekar zmagovalka velike nagrade

Veliki finale je bil v znamenju dveh 21-letnic, ki veljata za vroči kandidatki tudi za olimpijska odličja v Tokiu 2020. Večina dvoboja je bila izenačenega in v znamenju dobrega izhodiščnega položaja, aktivnejša pa je bila Klara Apotekar, ki je s pridom izkoriščala svojo višino in nadzorovala tekmico. Šele po skoraj treh minutah in pol je Apotekarjevi uspel tudi odločilni met za vazari in zmago. Za Apotekarjevo je to druga zmaga na tej ravni tekmovanja, potem ko je leta 2016 slavila v Sofiji. Sicer pa je bil finale v znamenju dveh starih znank s treningov, ki se podrobno poznata, zato je bilo kot v prejšnjih dvobojih pričakovati taktičen dvoboj. V skupnem seštevku zdaj z 2 : 1 v zmagah vodi Celjanka, ki je lani dobila medsebojni dvoboj na svetovnem prvenstvu v Bakuju, na evropskem prvenstvu, prav tako v Tel Avivu, je bila boljša tekmovalka s Kosova.

Ana Velenšek pa je osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kilogramov. Minuto in pol pred koncem dvoboja je Belorusinjo Marino Slutskajo v parterju, potem ko jo je ujela v položaj za davljenje, prisilila v predajo. V dvoboju je bila aktivnejša 27-letna Velenškova, nosilka brona z zadnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru v kategoriji do 78 kilogramov, ki pa je v najtežji kategoriji prisiljena v hiter judo, saj ji za enakovreden dvoboj še vedno primanjkuje nekaj kilogramov. Tak je bil tudi dvoboj z osmo tekmovalko s svetovne jakostne lestvice, kar je varovanki Marjana Fabjana že pred tem ponudilo nekaj priložnosti, da povede.