Klara Lukan krepko popravila slovenski rekord na 21 km

Med atleti je slavil Etiopijec Yomif Kejlecha (58:01), četrti je bil Šved Andreas Almgren z novim evropskim rekordom (58:40). Slednji je bil prejšnji mesec bronast na 10.000 m na SP v Tokiu, mesto pred njim je tedaj končal Kejlecha, dvakratni dvoranski svetovni prvak na 3000 m.

"Zelo sem zadovoljna z doseženim časom in da sem za več kot minuto popravila državni rekord. Sama proga mi je bila všeč, bilo pa je vetrovno in deževalo je na koncu. S tem se nisem obremenjevala. Bil je to zame nov izziv, tudi gele sem med tekom uživala, kar na krajših razdaljah ni potrebno. Nisem se bala bolečin in sem res nastopila dobro. Sedaj grem mirno na malo daljši premor. Tekmujem neprekinjeno od oktobra 2024," je povedala Klara Lukan.

Pred tem je tekla 19. oktobra v Ljubljani, kjer je popravila svoj lanski rekord proge na 10 km (30:54) in slavila tretjič zapovrstjo. Prejšnji mesec je na uvodni dan prvenstva na SP v Tokiu osvojila 15. mesto na 10.000 m.

Petindvajsetletna biotehnologinja je 13. aprila letos na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

Lani je bila v Parizu na svojih drugih olimpijskih igrah 20. na 10.000 m, na pol krajši razdalji pa 22. Mesec dni in pol pred tem je v Rimu na EP s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na velikih članskih stadionskih tekmah. Peta je bila na SP v cestnih tekih v Rigi leta 2023 na 5 km.

Na mladinskih prvenstvih je osvojila štiri medalje, zlato na EP v Borasu leta 2019 na 5000 m. Je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2000 metrov (5:40,91), 3000 metrov (8:44,80), 5000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na 5 in 10 km.