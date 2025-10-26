Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Klara Lukan krepko popravila slovenski rekord na 21 km

Valencia, 26. 10. 2025 12.34 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenska atletinja Klara Lukan je v Valencii v teku na polmaratonu zasedla sedmo mesto in s časom 1:08:03 krepko popravila prejšnji slovenski rekord 1:09:22, ki ga je Helena Javornik tekla 26. septembra 2004 v Remichu. Šentjernejčanka je na tekmi zlate serije v Španiji prvič v karieri tekla na 21 km in je bila najboljša Evropejka.

Zmagala je Kenijka Agnes Jebet Ngetich (1:03,08). Na 18. mestu je končala druga slovenska predstavnica Liza Šajn z osebnim rekordom 1:10:38.

Med atleti je slavil Etiopijec Yomif Kejlecha (58:01), četrti je bil Šved Andreas Almgren z novim evropskim rekordom (58:40). Slednji je bil prejšnji mesec bronast na 10.000 m na SP v Tokiu, mesto pred njim je tedaj končal Kejlecha, dvakratni dvoranski svetovni prvak na 3000 m.

Klara Lukan je za več kot minuto popravila državni rekord.
Klara Lukan je za več kot minuto popravila državni rekord. FOTO: Profimedia

"Zelo sem zadovoljna z doseženim časom in da sem za več kot minuto popravila državni rekord. Sama proga mi je bila všeč, bilo pa je vetrovno in deževalo je na koncu. S tem se nisem obremenjevala. Bil je to zame nov izziv, tudi gele sem med tekom uživala, kar na krajših razdaljah ni potrebno. Nisem se bala bolečin in sem res nastopila dobro. Sedaj grem mirno na malo daljši premor. Tekmujem neprekinjeno od oktobra 2024," je povedala Klara Lukan.

Pred tem je tekla 19. oktobra v Ljubljani, kjer je popravila svoj lanski rekord proge na 10 km (30:54) in slavila tretjič zapovrstjo. Prejšnji mesec je na uvodni dan prvenstva na SP v Tokiu osvojila 15. mesto na 10.000 m.

Petindvajsetletna biotehnologinja je 13. aprila letos na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

Lani je bila v Parizu na svojih drugih olimpijskih igrah 20. na 10.000 m, na pol krajši razdalji pa 22. Mesec dni in pol pred tem je v Rimu na EP s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na velikih članskih stadionskih tekmah. Peta je bila na SP v cestnih tekih v Rigi leta 2023 na 5 km.

Na mladinskih prvenstvih je osvojila štiri medalje, zlato na EP v Borasu leta 2019 na 5000 m. Je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2000 metrov (5:40,91), 3000 metrov (8:44,80), 5000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na 5 in 10 km.

Klara Lukan
Klara Lukan FOTO: Profimedia

"Osebni rekord je vedno dobro doseči. Vedela sem že prejšnji teden, da sem v dobro formi. Zadovoljna sem, da sem v tednu dni tekla dva svoja najhitrejša časa. Želela sem si danes še malo hitreje, a me je malo oviral veter. Začela sem agresivno in potem držala dokaj dober ritem. Zame je bilo malo prevroče, že na startu je bilo 17, 18 stopinj Celzija, a sem se dobro prilagodila," pa je dejala Šajn.

Po tekmi bo odšla bo za mesec dni na priprave v Kenijo in nato jo čaka njen prvi maraton 7. decembra prav tako v Valencii.

Tokrat je v tem španskem mestu zmagala 24-letna Ngetich, ki je januarja 2024 s časom 28:46 prav tako v Valencii postavila svetovni rekord v teku na 10 km in prejšnji rekord podrla za 28 sekund. Na poti do tega časa je Ngetich popravila tudi svetovni rekord v teku na 5 km (14:13), kar je šest sekund hitreje od prejšnjega svetovnega rekorda. Ngetich ima tudi drugi najhitrejši polmaratonski rekord v zgodovini s časom 1:03,04, za katerim je tokrat zaostala le za štiri sekunde.

atletika 21 kilometrov klara lukan liza šajn
Naslednji članek

Kralji po kazenskih strelih klonili v Nashvillu

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
26. 10. 2025 13.17
A lohk sam mau.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306