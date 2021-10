Lukanova na 10 km postavila slovenski rekord, Kobe in Kršinarjeva prva na 21 km

Klara Lukan je zmagala na 10 km in z 32 minutami in 32 sekundami postavila slovenski rekord v cestnih tekih na tej razdalji. S izidom bi Lukanova bila celo četrta v moški konkurenci, v kateri je Mitja Rizmal s 30:51 na poti do zmage postavil nov rekord proge. Lukanova je za 51 sekund izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord (33:23), ki ga je dosegla 27. oktobra pred dvema letoma, ko so v slovenski prestolnici pred pandemijo novega koronavirusa pripravili zadnji maraton pred današnjim najbolj množičnim športno rekreativnim dogodkom v državi. Za 21-letno Lukanovo je bila tokrat druga Urška Krašovec (40:46), tretja pa Petra Krmelj (42:07).

Rizmal je do zmage prišel v zaključku, ko je s pospeševanjem za sabo pustil Klemena Bojanca, ki je zaostal sedem sekund, tretji je bil daleč za njima Jakob Medved (32:18). Ta je tudi zadnji med tekači, ki je bil v cilju pred Lukanovo, ki je letos nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu.

Izidi: moški:

- 21 km:

1. Primož Kobe (Slo) 1:07:02

2. Jošt Žnidaršič (Slo 1:11:20

3. Tadej Osvald (Slo) 1:13:17

4. Tadej Grilc (Slo) 1:13:44

. Tine Glavic (Slo) 1:13:44

6. Klemen Vilhar (Slo) 1:14:18

7. Uroš Rozman (Slo) 1:15:09

8. Urh Ušeničnik (Slo) 1:15:50

9. Tomaž Rep (Slo) 1:16:13

10. Jan Tretjak (Slo) 1:17:21

- 10 km:

1. Mitja Rizmal (Slo) 30:51, rekord proge

2. Klemen Bojanc (Slo) 30:58

3. Jakob Medved (Slo) 32:18

4. Enej Kovač (Slo) 32:49

5. Simon Bauer (Nem) 32:51

6. Dino Grbić (Slo) 32:53

7. Tilen Dobnikar (Slo) 32:58

8. Tjaš Dolgan (Slo) 33:00

9. Luka Grahelj (Slo) 33:43

10. Vito Kunstek (Slo) 33:56

ženske:

- 21 km:

1. Neja Kršinar (Slo) 1:14:23

2. Ana Štefulj (Hrv) 1:19:34

3. Georgina Nyaguthii (Slo) 1:19:53

4. Silvia Šimunović (Hrv) 1:21:31

5. Klementina Lemut (Slo) 1:23:36

6. Neža Maklin (Slo) 1:25:30

7. Ines Mahovlić (Hrv) 1:28:13

8. Anja Lončarek (Slo) 1:28:46

9. Barbara Radoš (Slo) 1:29:16

10. Zala Motaln (Slk) 1:29:19

- 10 km:

1. Klara Lukanm (Slo) 32:32, slovenski rekord

2. Urška Krašovec (Slo) 40:46

3. Petra Krmelj (Slo) 42:07

4. Karin Rotar (Slo) 42:25

5. Vesna Hozjan (Slo) 42:34

6. Petra Jenko (Slo) 43:59

7. Barbara Mulej (Slo) 44:08

8. Kristina Bele (Slo) 44:44

. Ines Bradeško (Slo) 44:44

10. Laura Betetto Đorđević (Slo) 45:01