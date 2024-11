Klara Lukan v Milanu z zmago dosegla slovenski rekord

"Zelo sem zadovoljna. Letošnjo sezono sem začela in končala z državnima rekordoma. Veliko mi pomenita zaupanje in spodbuda mojega trenerja Tevža Korenta, družine in ekipe, da lahko znova in znova premikam lastne meje. S to tekmo sem končala tudi tekmovalno leto 2024, čez teden dni pa že odhajam na višinske priprave v Ugando," je povedala Lukanova.

Klara je v cilj pritekla kot peta, saj so jo prehiteli le štirje moški tekmovalci. S časom 29:45 je slavil domačin Alberto Mondazzi. Drugouvrščena tekačica je za njo zaostala več kot dve minuti.