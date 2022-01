Klavrn konec slovenskih rokometašev v Debrecenu

Za slovenske rokometaše je po zmagi nad Makedonci in porazu proti Dancem na današnjem obračunu v Debrecenu štela le zmaga nad Črnogorci, v tekmi za "biti ali ne biti" pa so pogrnili na celi črti. Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa so večji del tekme imeli nadzor nad tekmeci, v prelomnih trenutkih dvoboja v Debrecenu pa so naredili preveč napak v obrambi in napadu, zastreljali zadnje tri sedemmetrovke, na koncu pa ostali brez načrtovane zmage, ki jim je omogočala preživetje in nastop v glavnem delu tekmovanja.

Slovenija se drugič v svoji zgodovini ni prebila v drugi del evropskega prvenstva, prvič se je to zgodilo na Poljskem leta 2016. V drugi del tekmovanja, ki bo med 20. in 26. januarjem v Budimpešti, sta iz skupine A napredovali Danska in Črna gora.