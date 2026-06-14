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Klavrn začetek travnate sezone

London, 14. 06. 2026 08.47 pred 11 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Veroniki Erjavec je v prvem krogu uspel veliki met.

Slovenski teniški igralki Veronika Erjavec in Kaja Juvan sta travnati del sezone odprli v Nottinghamu. Obe sta morali priznati premoč nasprotnicama v 1. kolu kvalifikacij, bližje uspehu pa je bila Veronika Erjavec, sicer prva slovenska igralka na lestvici WTA.

Kaja Juvan
Kaja Juvan
FOTO: AP

Kot prva od Slovenk se je na igrišče podala Kaja Juvan (128. na WTA), ki je poizkušala presenetiti 1. nosilko kvalifikacij Antonio Ružić (58. na WTA). Druga najvišje uvrščena Hrvatica je prave občutke na travnati podlagi lovila že na turnirju v Queensu, kjer je uspešno preskočila obe kvalifikacijski oviri, v 1. kolu pa klonila proti Američanki Ivi Jović (19. na WTA).

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Kaja Juvan je tekmo dobro odprla in v 3. igri kot prva prišla do "breaka". Sledile so štiri zaporedne osvojene igre s strani Hrvatice, ki je prišla do vodstva s 5:2 in nato prvi niz dobila s 6:3. V drugem nizu je sprva znovsa bolje kazalo Slovenki, ki je povedla s 3:0, a Ružić se je še enkrat več vrnila. Rezultat je bil še izenačen do izida 4:4, nakar Slovenka ni več uspela osvojiti iger.

Veroniki Erjavec
Veroniki Erjavec
FOTO: Profimedia

Bližje uspehu je bila v 1. kolu kvalifikacij Veronika Erjavec (89. na WTA). Slednja se je pomerila proti na travi vselej neugodni Švicarki Viktoriji Golubić (70. na WTA), ki se je leta 2021 v Wimbledonu prebila že vse do četrtfinala. Slovenka je v 1. nizu pri zaostanku s 4:5 rešila zaključno žogico za niz nasprotnice in kasneje niz dobila s 7:5. Nato je vse do dvanajste igre v drugem nizu uspešno osvajala igre na svoj začetni udarec, nato se v že omenjeni 12. igri po zaostanku z 0:40 ni uspela pobrati.

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V tretjem nizu smo bili priča zelo podobnemu razpletu. V uvodnih devetih igrah si nobena od igralk ni uspela priigrati žogice za "break", nato pa je bila ena slaba igra znova usodna za Slovenko. Nasprotnica je tudi tokrat povedla z 0:40 in izkoristila drugo zaključno žogico.

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