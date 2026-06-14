Klavrn začetek travnate sezone

Kaja Juvan FOTO: AP

Kot prva od Slovenk se je na igrišče podala Kaja Juvan (128. na WTA), ki je poizkušala presenetiti 1. nosilko kvalifikacij Antonio Ružić (58. na WTA). Druga najvišje uvrščena Hrvatica je prave občutke na travnati podlagi lovila že na turnirju v Queensu, kjer je uspešno preskočila obe kvalifikacijski oviri, v 1. kolu pa klonila proti Američanki Ivi Jović (19. na WTA).

Kaja Juvan je tekmo dobro odprla in v 3. igri kot prva prišla do "breaka". Sledile so štiri zaporedne osvojene igre s strani Hrvatice, ki je prišla do vodstva s 5:2 in nato prvi niz dobila s 6:3. V drugem nizu je sprva znovsa bolje kazalo Slovenki, ki je povedla s 3:0, a Ružić se je še enkrat več vrnila. Rezultat je bil še izenačen do izida 4:4, nakar Slovenka ni več uspela osvojiti iger.

Veroniki Erjavec FOTO: Profimedia

Bližje uspehu je bila v 1. kolu kvalifikacij Veronika Erjavec (89. na WTA). Slednja se je pomerila proti na travi vselej neugodni Švicarki Viktoriji Golubić (70. na WTA), ki se je leta 2021 v Wimbledonu prebila že vse do četrtfinala. Slovenka je v 1. nizu pri zaostanku s 4:5 rešila zaključno žogico za niz nasprotnice in kasneje niz dobila s 7:5. Nato je vse do dvanajste igre v drugem nizu uspešno osvajala igre na svoj začetni udarec, nato se v že omenjeni 12. igri po zaostanku z 0:40 ni uspela pobrati.