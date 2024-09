Klavrna podoba slovenskega tenisa v Tivoliju

Veronika Erjavec, ki je na svetovni lestvici kot najboljša Slovenka na 194. mestu, je imela precej ugoden žreb domačega turnirja WTA Zavarovalnica Sava. V prvem krogu ji je namreč namenil Italijanko Matilde Paoletti, ki je na lestvici WTA na 1042. mestu. Dvoboj se je prevesil v odločilni, tretji niz in čeprav je imela Slovenka že brejk prednosti, ga je tekmici uspelo izničiti. Pri zaostanku 5:6 je Erjavec servirala za podaljšano igro, vendar je igra brez izgubljene točke pripadla Italijanki in s tem tudi zmaga po dveh urah in pol igre.

Po porazu je Erjavec ključ do zmage tekmice videla v tem, da ji je bolj uspelo vztrajati pri agresivni igri. "Tekmica je bila sploh s forhendom res agresivna, tu je bilo še nekaj mojih napak in rezultat je takšen, kot je," je bila po dvoboju razočarana Erjavec.

"Ne vem, kje se je izgubila moja samozavest v tretjem nizu. Lepo bi bilo, če bi to vedela. Morda sem naredila nekaj napak, potem ti takoj pade samozavest. Že v startu bi si morala bolj zaupati in igrati bolj agresivno, pritisk na tekmico bi bil večji in morda bi se tehtnica prevesila na mojo stran," je takoj po dvoboju zamujeno priložnost obžalovala Erjavec in dodala, da je gotovo drugače igrati pred domačimi navijači, da je več pritiska.

"Priznam, da je občutek drugačen. Po eni strani je pritisk, čeprav je res lepo, ko vidiš, da navijajo zate in te spodbujajo. Mogoče je bil na začetku pritisk, zagotovo pa so mi gledalci pomagali, da sem lahko obrnila drugi niz. A razočaranje je res veliko, še zlasti zato, ker sem bila blizu in sem igrala doma. A to je tenis, nenazadnje vsak vikend izgubimo, včasih prej, drugič pozneje," je dodala Erjavec, ki jo že v sredo v Tivoliju čakajo dvojice.

Že pred tem je 18-letna Ela Milić z 2:6 in 5:7 izgubila proti Ukrajinki Anastaziji Soboljevi, Pia Lovrič ni bila kos peti nosilki, Nemki Elli Seidel, ki je slavila s 6:2 in 6:1. Na pragu presenečenja pa je bila Živa Falkner, sicer 575. igralka na svetovni lestvici. Falkner se je v prvem krogu pomerila s turško kvalifikantko Ipek Oz, 260. igralko na lestvici WTA. Uspešno je rešila meč-žogo tekmice v drugem nizu in ga odbila s 7:5, v tretjem pa je bila pri prednosti 5:4 le dve točki oddaljena od zmage. Vendar ji zadnjega koraka ni uspelo narediti in Turkinja se je po minuto manj kot treh urah igre veselila s 6:4, 5:7 in 7:5.

Na najmočnejšem slovenskem turnirju se je že na uvodu poslovila tudi prva nosilka Francozinja Chloe Paquet, 106. igralka s svetovne lestvice. Gladko s 6:2 in 6:3 jo je odpravila Britanka Francesca Jones.