Klemen Čebulj na Poljskem vsaj do leta 2023

Devetindvajsetletni Korošec je pred to sezono Italijo zamenjal za Poljsko in se pri klubu, ki ga s klopi vodi slovenski selektor, Italijan Alberto Giuliani, odlično znašel. Letos je Klemen Čebuljna 30 tekmah dosegel 457 točk, oziroma dobrih 15 na tekmo. Z blokom je dosegel 30 točk, prispeval pa je tudi 55 asov.

Njegovo moštvo je redni del sezone končalo na petem mestu s 17 zmagami in devetimi porazi v 14-članski ligi, v končnici pa izgubilo v prvem krogu proti ekipi Skra Belchatow (0:2). V boju za končno peto mesto so nato premagali Trefl iz Gdanska (2:0). Za naslov prvaka se na Poljskem trenutno borita Kedzierzyn in Jastrzebski.

Čebulj je klubsko kariero začel pri domačem Fužinarju ter v Sloveniji branil še barve Frama in ACH Volleyja. Največji del poklicne kariere v tujini je preživel v Italiji, kjer je igral za San Giustino, Ravenno, Lube Civitanovo, Milano in Trentino, od koder se je lani preselil na Poljsko. Vmes je eno sezoni igral tudi za kitajski Shanghai Golden Age.

Čebulj je tudi dolgoletni reprezentant, s Slovenijo pa je osvojil dve srebrni kolajni na evropskih prvenstvih leta 2015 in 2019 ter sodeloval tudi pri vseh ostalih večjih uspehih izbrane vrste v zadnjih letih.