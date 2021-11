Klepačeva in Jurakova uspešni v drugem nastopu finala WTA

Andreja Klepač je z Darijo Jurak prišla do prve zmage v Guadalajari.

Klepačevo in Jurakovo sta v prvem dvoboju prepričljivo premagali Šuko Aoyama in Ena Šibahara s 6:4 in 6:0. Japonki, drugi par svetovne lestvice, z dvema zmagama tudi vodita v skupini ter sta si že zagotovili nastop v polfinalu.

Premagali sta tudi Američanko Nicole Melichar-Martinez in Nizozemko Demi Schuurs. Slednji sta četrti nosilki in naslednji tekmici sedmih nosilk, Klepačeve in Jurakove.

Samantha Stosur in Čang Šuai ostajata brez zmage v finalu WTA, a sta se ogorčeno upirali Klepačevi in Jurakovi. Ti sta izgubili maratonski prvi niz po podaljšani igri, tudi drugi niz se je končala na tak način za izenačenje izida.

Tretji niz, "super tiebreak", je pripadel Klepačevi in Jurakovi za zmago po uri in 54 minutah. Razlika v točkah je sicer nekoliko večja v prid Klepačeve in Jurakove, kot kaže končni izid; 96:83.