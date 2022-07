Klepačeva v četrtfinale med dvojicami

Klepačeva in Guarachijeva sta v prvem nizu naredile tri "breake", sami pa izgubili le osmo igro, ko sta servirali. V drugem nizu pa sta tekmici takoj v prvi igri odvzeli servis Slovenki in Čilenki, slednji pa sta z enako mero vrnili v osmi igri in izenačili na 4:4.

Zatem sta obe dvojici izgubili naslednji igri na svoj servis, v odločilni, 12. igri pa je slovensko-čilska naveza spet odvzela servis tekmicama za 7:5.

Klepačevo in Guarachijevo v naslednjem krogu čakata prvi nosilki, Belgijka Elise Mertens in Kitajka Shuai Zhang.

V mladinski konkurenci pa je v šestnajstini finala posameznic izpadla Ela Nala Milić, ki jo je s 6:3 in 6:0 ugnala domačinka Jasmine Conway.

Med mladinci je v dvojicah Bor Artnak v šestnajstini finala skupaj s Čehom Hynekom Bartonom napredoval proti Francozoma Paulu Barbierju Gazeuju in Arthurju Gei, slovensko-češka naveza je zmagala s 3:6, 7:6 (9) in 10:7.