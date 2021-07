Klepačeva v četrtfinalu mešanih dvojic

Dvoboj je trajal kar dve uri in 11 minut. V prvem nizu sta Koprčanka Andreja Klepač in igralec Jean-Julien Rojer, rojen v Willemstadu v Curacau, izkoristila prvo žogico za odvzem servisa v osmi igri in nato zanesljivo dobila naslednjo igro. V drugem sta prav tako z enim "breakom", tokrat v drugi igri, slavila Indijca in izsilila tretji niz. Ta je potekal na razliko, saj Klepačeva in Rojer nista izkoristila skupno treh priložnosti za odvzem servisa v drugi in šesti igri, nato pa sta v 20. igri 14. nosilca le strla tekmeca in slavila zmago.