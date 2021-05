Klepačeva v finalu Parme

V polfinalu je Andreja Klepač skupaj s Hrvatico Darijo Jurak ugnala japonsko-tajvansko navezo Misaki Doi in Su-wei Hsieh s 3:6, 7:6 (4) in 10:8. V finalu Klepačevo in Jurakovo čakata boljši iz dvoboja med prvima nosilkama, Čilenko Alexo Guarachi in Američanko Desirae Krawczyk, ter četrtima nosilkama, Američankama Cori Gauff in Caty McNally.

V finalu se bosta Klepačeva in Jurakova pomerili s četrtima nosilkama Cori Gauff in Caty McNally. Mladi Američanki sta ugnali prvopostavljeno Čilenko Alexo Guarachi in Američanko Desirae Krawczyk s 7:5, 7:6 (4).