Klepačeva z Bopanno uspešna v Parizu, konec za Juvanovo in Zidanškovo

Slovenka Andreja Klepač in Indijec Rohan Bopanna sta se v konkurenci mešanih dvojic uvrstila v osmino finala odprtega prvenstva Francije v Parizu. Izkušena slovensko-indijska teniška naveza – Klepačeva je stara 36, Bopanna pa 42 let – je v njunem prvem dvoboju premagala ameriško-britansko kombinacijo Asia Muhammad/Lloyd Glasspool s 6:1 in 6:4. Slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek pa sta obstali v šestnajstini finala. Slovensko navezo sta s 6:3 in 6:4 premagali deseti nosilki, Čehinja Lucie Hradecka in Indijka Sania Mirza.

V drugem krogu Slovenko in Indijca, ki sta peta nosilca na pariškem turnirju z nagradnim skladom 43,6 milijona evrov in sta za današnjo zmago potrebovala le 51 minut, čaka obračun s češko-ekvadorsko navezo Lucie Hradecka/Gonzalo Escobar.