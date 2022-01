Klepačeva in Jurakova v polfinalu dvojic turnirja WTA

V polfinalu turnirja z nagradnim skladom 703.580 ameriških dolarjev (624.000 evrov) bosta Slovenka in Hrvatica igrali proti boljšima iz dvoboja med Belorusinjo Viktorijo Azarenka in Španko Paulo Badosa Gibert ter Rusinjo Ano Blinkovo in Norvežanko Ulrikke Eikeri.