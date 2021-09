Klepačeva zanesljivo v osmino finala dvojic

35-letna Koprčanka in dve leti starejša Hrvatica nista imeli nikakršnih težav s sicer bolj uveljavljenima igralkama med posameznicami. V prvem nizu sta dvakrat prišli do odvzema servisa, in sicer v drugi ter šesti igri, psihično stabilnost pa sta prikazali tudi ob dveh ubranjenih žogicah za brejk. V drugem nizu je bila zgodba podobna, le da sta do odvzemov servisa Klepačeva in Jurakova prišli v peti in sedmi igri.

Dvoboja je bilo konec po uri in 21 minutah, Slovenka in Hrvatica pa nadaljujeta odlične nastope v zadnjem obdobju na ameriških igriščih s trdo podlago. Slavili sta namreč v San Joseju in izgubili v finalu Cincinnatija.

Za vstop med najboljših osem dvojic bosta v New Yorku igrali proti mladima domačinkama, Coco Gauff in Caty McNally. Letos sta se z Američankama že pomerili v finalu turnirja v Parmi na pesku. Tam sta bili s 6:3, 6:2 boljši Gauffova in McNallyjeva.