Klepačeva že končala nastope v dvojicah, v igri ostajata Zidanškova in Juvanova

V prvem nizu je bil dovolj en odvzem servisa Čehinj v tretji igri, Andreja Klepač in Darija Jurak, sicer sedmi nosilki turnirja, pa sta šele v drugem strnili vrste in takoj povedli z 2:0. Hitro pa je sledil padec v igri, tekmici sta takoj izenačili in nato še povedli z brejkom prednosti. Za nameček sta v deveti igri še enkrat odvzeli servis Slovenki in Hrvatici ter se zanesljivo uvrstili v drugi krog.