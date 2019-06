Kljub bledi igri za zaključek kvalifikacij padla še Estonija

Drugo mesto je osvojila Latvija, tretje Nizozemska, zadnje pa Estonija.

Na zaključni turnir, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, sta se uvrstila Slovenija in Latvija. Žreb skupin bo 28. junija na Dunaju.

Slovenija bo v začetku prihodnjega leta enajstič nastopila na zaključnem turnirju stare celine. Na tem tekmovanju bo prvič v zgodovini nastopilo 24 izbranih vrst, prvič bo tudi v treh državah.