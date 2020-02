Kljub čvrstemu odporu poraz Krimovk v Podgorici

Slovenske prvakinje so tretjič zaporedoma ostale praznih rok na veliki sceni. Po porazu proti romunski Valcei in francoskemu Brestu so bile od krimovk v drugem delu najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini v Podgorici malenkostno boljše tudi rokometašice Budućnosti.

Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so že v zgodnjem delu tekme zabredle v težave in že po vsega devetih minutah igre zaostale za pet golov (2:7). Po golih Alje Varagić in Nataše Ljepoje so se v 12. minuti približale na tri gole (4:7), v 19. minuti pa po zadetku Ukrajinke Julije Snopove na dva gola (9:11).

V končnici prvega polčasa so Črnogorke znova dvignile raven svoje igre, v 27. minuti so Ljubljančankam ušle na šest golov (10:16), na polčasu pa je prednost zmagovalk lige prvakinj v sezonah 2011/12 in 2014/15 znašala pet golov (12:17).

Krimovke v prvi polovici drugega polčasa niso bile konkurenčne igralkam iz Podgorice, v 47. minuti je njihov zaostanek narasel na osem golov (19:27).