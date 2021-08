Zmagovalcema letošnjega odprtega prvenstva ZDA manjša nagrada

Kljub temu bo skupni nagradni sklad leto po tem, ko so igralci in igralke igrali pred praznimi tribunami rekorden. Letošnji skupni znesek 57,5 milijona dolarjev (približno 49 milijonov evrov) bo rahlo višji od leta 2019, ko so sodelujočim namenili 57,2 milijona dolarjev (približno 48,7 milijona evrov). Višji skupni znesek bo poleg posameznikom namenjen tudi dvojicam, mešanim dvojicam in tenisačem ter tenisačicam na vozičkih.

Novak Đoković je po odstopu Rafaela Nadala in Rogerja Federerja zaradi poškodb glavni favorit za osvojitev svojega 21. turnirja za grand slam. V primeru zmage bi skupno v karieri s turnirskimi zmagami zaslužil že približno 132 milijonov evrov. Predvsem pa bi na večni lestvici osvojenih turnirjev za grand slam prehitel velika tekmeca, ki sta jih tako kot on do zdaj osvojila kar 20.

"Lansko leto je bilo za vse zelo zahtevno in pandemija covida-19 je močno vplivala na finančno zdravje USTA (Ameriška teniška zveza). Kljub temu smo trdo delali – in nadaljujemo z delom –, da bi zagotovili dolgoročen uspeh tenisa na vseh ravneh. To delo je zagotovilo, da je v letu 2020 v tenisu sodelovalo več kot štiri milijone novih igralcev in igralcev, ki so se vrnili," je prilagoditev nagradnega sklada pojasnil predsednik USTA Mike Dowse.