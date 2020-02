Kljub porazu Celjani nudili močan odpor favoriziranemu PSG-ju

V 13. minuti so proti "rezervni postavi PSG" - od najbolj razvpitih zvezdnikov je bil na igrišču zgolj Norvežan Sander Sagosen , medtem ko sta Francoz Nikola Karabatić in Danec Mikkel Hansen obsedela na klopi - zaostali za dva gola (5:7), kar je Ocvirka prisililo, da je zahteval prvo minuto odmora, v 16. minuti pa je zaostanek narasel na tri gole (6:9). Celjani so se v nadaljevanju le zbrali in se v 19. minuti približali na gol zaostanka, v končnici prve polovice tekme pa naredili nekaj nepotrebnih napak in gostom dovolili, da so jim ušli na štiri gole (12:16 in 13:17).

Slovenski prvaki bodo v prihodnjem krogu v nedeljo, 16. februarja, gostovali v Aalborgu, nato pa sta pred njimi še dve zahtevni preizkušnji: 23. februarja bodo gostili tekmece iz Barcelone, tri dni kasneje pa gostovali v Flensburgu. Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so uvodoma kljubovali Parižanom, ki kljub svoji zvezdniški zasedbi in astronomskemu proračunu še vedno niso osvojili lige prvakov. Po zaslugi Domna Novaka in Davida Razgorja so v peti ter deseti minuti povedli s 3:2 in 5:4, a nato vse bolj začeli capljati za imenitnimi tekmeci na nasprotni strani igrišča.

Ocvirk je v prvem polčasu neprestano menjal in iskal najbolj razpoloženo sedmerko, a njegovi varovanci v celoti niso bili kos telesno močnejšim in taktično-tehnično izjemno podkovanim gostom. V celjski igri je bilo tudi premalo ostrine, prvo izključitev na tekmi so si prislužili šele v 43. minuti. Igralci iz mesta ob Savinji so si v uvodu v drugi polčas pridelali zaostanek petih golov (13:18), po tem primanjkljaju pa precej dvignili raven svoje igre. Z bojevito predstavo so v 39. minuti skorajda ujeli tekmece iz francoske prestolnice in se jim približali na 20:21. Okoli pet tisoč gledalcev v Zlatorogu je eksplodiralo od navdušenja, a nato so njihovi ljubljenci padli v krajšo krizo, kar so izkušeni in z vsemi žavbami namazani Parižani s pridom izkoristili in jim v 46. minuti ponovno ušli na štiri gole (21:25).

Ocvirk je v 47. minuti zahteval novo minuto odmora in od svojih varovancev zahteval popolno mobilizacijo, a Parižani so bili enostavno premočni. Z učinkovitimi obrambnimi prijemi in pravočasno doseženimi goli so v kali zatrli vse celjske poskuse po prevratu, ki so navkljub srčnosti v igri in veliki tekmovalni želji vseskozi zaostajali od dveh do štirih golov.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tilen Kodrin s petimi goli, Josip Šarac, Matic Grošelj, Domen Makuc in David Razgor so prispevali po štiri zadetke.



Liga prvakov, 11. krog, izid:

Celje Pivovarna Laško - Paris Saint Germain 29:33 (13:17)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 5000, sodnika: Zotin in Volodkov (oba Rusija).

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Cokan, Razgor 4, Šarac 4, Grošelj 4, Poteko 3, Žabič, Silva 1, Kodrin 5, Horžen 1, Grebenc, Makuc 4, Leban, Novak 3.

PSG: Gerard, Corrales, Sigurdsson 3, Keita 3, Sagosen 3, Konkoud 4, Remili 2, Kempf, Syprzak 9, Morros, Hansen 4, N. Karabatić 3, Ekdahl Du Rietz 1, Nahi 1.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 4 (3), PSG 3 (2).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 4, PSG 4 minute.

Rdeči karton: /.