Kljub porazu navdušili

Selektorju Miletu Simeunoviču je, kot poroča uradna spletna stran NZS, uspelo, kar je načrtoval: na drugi tekmi, čeprav je bila to doslej praksa, Slovenija ni padla v svoji izvedbi, ampak se je izvrstno zoperstavila domačinu. Gostitelji so povedli v 2. minuti, ob tem se je gola nesrečno odbila od našega kapetana Tilna Gajserja in domačin je povedel. V 17. minuti so naši poravnali – po akumuliranem prekršku je sledila prekinitev, na 2. vratnici pa je sam ostal Marko Mohorič, ki ga je tam našel Uroš Đurić. Francozi so odšli na odmor s prednostjo 2:1, vnovič je sledila akcija po levi strani, žoga pa od Timoteja Debeljaka v našo mrežo. V 23. minuti je bilo po zaslugi agresivne igre naše ekipe 2:2. Đurić je na sredini ukradel žogo, z Mohoričem sta stekla v protinapad, slednji je zadel za 2:2. Po še enem hitrem protinapadu, podal je Debeljak, je Marko Bjelčevič v teku zabil krasen gol. Francozi so poravnali, v podaljšku imeli nekaj več moči in slavili.

Pripravljalni tekmi, U21:

Slovenija – Češka 3:2 (3:1)

1:0 Osredkar (13.), 2:0 Ciuha (14.), 2:1 Diuba (16.), 3:1 Debeljak (17.), 3:2 Blahuta (31.)

Slovenija – Francija 3:4 (1:2, 3:3)

0:1 Jerome (2.), 1:1 Mohorič (16.), 2:1 Matiheu (19.), 2:2 Mohorič (22.), 2:3 Bjelčevič (26.), 3:3 Tangul (33.), 4:3 Nama (42