Drugi športi

'Kljub poškodbam smo lahko konkurenčni najboljšim'

Pariz, 13. 01. 2026 12.22 pred 37 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Slovenija - Islandija

Slovenska rokometna reprezentanca bo v petek v Oslu z dvobojem proti Črni gori začela nastope na evropskem prvenstvu. V predtekmovalni skupini D bosta tekmeca še Švica in Ferski otoki. Glavna težava izbrane vrste so poškodbe in preobremenjenost igralcev, kapetan Blaž Janc pa je prepričan, da jim bo v ekipi uspelo zakrpati vse vrzeli.

"Vsi vemo, da imamo veliko težav s poškodbami. A kot sem že rekel, tisti, ki smo tu, bomo potegnili voz naprej. Verjamem v to ekipo. Vedno pride nekdo nov, ki naredi korak več. Naš cilj ostaja preboj iz skupine, nato pa gremo iz tekme v tekmo naprej," je na novinarski konferenci povedal odlični Blaž Janc.

Bolj kot o seznamu manjkajočih kapetan že razmišlja o prvi tekmi. "Dobro smo pripravljeni, pomembno pa je, da bomo začeli s pravo energijo. Črna gora ima dobro ekipo, pred prvo tekmo je vedno prisotna živčnost, a imamo kar nekaj izkušenih igralcev in računam, da bomo tekmo dobili. Vedno je prvenstvo lepo začeti z zmago."

Kapetan slovenske moške rokometne izbrane vrste Blaž Janc verjame, da ima trenutna zasedba kljub težavam s številnimi poškodbami dovolj potenciala za boj z najboljšimi.
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

V Parizu dokazali, da so kljub poškodbam lahko konkurenčni najboljšim

Ekipa je odigrala tri pripravljalne tekme. V Trebnjem je s 36:23 ugnala Kuvajt, konec tedna pa v Parizu najprej izgubila proti Islandiji s 26:32, nato pa v boju za tretje mesto premagala Avstrijo s 36:31. "Proti Islandiji prvega dela nismo odigrali, kot smo si želeli, v drugem pa smo potrdili, da smo s pravo energijo lahko konkurenčni vsem, tudi na papirju boljšim reprezentancam."

Trenutna reprezentančna zasedba je res močno okrnjena. Manjkajo Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc, Jaka Malus in od danes tudi prvi vratar Klemen Ferlin. "To skušamo odmisliti, saj bi lahko prineslo negativno energijo. Poškodbe so sestavni del športa. Vemo pa, da lahko igralec, ki ni v prvem planu, eksplodira, ko dobi priložnost," še pravi Janc, ki kot prednosti pomlajene vrste izpostavlja dobro obrambo in visok ritem.

Tilen Kodrin stavi na mladost in posledično igrivost.
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Ekipa je mlada in željna dokazovanja na velikem odru

"Ekipa je mlada, imamo veliko hitrih igralcev in hitrost moramo izkoristiti za protinapade in polprotinapade. Na postavljeno obrambo bo zid dvometrašev težko prebijati." Da so priprave potekale dobro, je potrdil tudi Tilen Kodrin. "Mislim, da smo s porazom proti Islandiji pravočasno dobili opozorilo, kako moramo tekme začeti. Proti Avstriji pa smo preverili različne opcije, in kolikor sem videl s tribune, mislim, da smo nalogo opravili pozitivno."

"Ne glede na vse težave imamo dovolj kakovostno reprezentanco za uresničitev cilja. Zadeve se bistveno niso spremenile. Kot vselej bo treba dati vse od sebe," še pravi Kodrin, ki kot prednost slovenske ekipe izpostavlja tudi, da se bodo tekmeci nanjo težko pripravili.

Uroš Zorman bo na evropskem prvenstvu pogrešal številne nosilce igre.
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Slovenski recept: mladost, hitrost in pozitivna norost

Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo odpotovala v sredo. Na današnjem popoldanskem treningu v Parizu pa bo selektor Uroš Zorman določil končni seznam 18 potnikov za EP. "Vsak dan molimo, da bo konec dneva vse v redu," zdravstveno stanje opisuje Zorman, ki pili zadnje podrobnosti.

Ne glede na zdesetkano vrsto poudarja: "Vsi, ki so na voljo, imajo kakovost, da manjkajoče nadomestijo. Treba je gledati naprej pozitivno in ohraniti pravo energijo. Seveda so poškodovani nekateri ključni igralci, kar bomo skušali nadomestiti z gibljivo igro v obrambi in hitrim prehodom. Naš recept je: mladost, hitrost in pozitivna norost."

Za mlajši val ekipe pa dodaja: "Prišel je čas za Domna Makuca, ki je igralec za potezo ali dve več. Voz bi naprej lahko potegnil tudi Andraž Makuc, Domen Tajnik in še kdo. Borut Mačkovšek je ekipi vrnil stabilnost in mirnost v obrambi. Imamo svoja orožja, da dosežemo zastavljene cilje," je še povedal slovenski selektor in opozoril, da bo že predtekmovalna skupina ponudila dvoboje z zelo zahtevnimi tekmeci.

rokomet evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca blaž janc uroš zorman

