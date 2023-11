Oslabljene, a nič manj motivirane: Na Norveškem z visokimi cilji

Na sever Evrope se je slovenska izbrana vrsta podala v izredno okrnjeni zasedbi. Že pred pripravami je bilo znano, da ekipi ne bosta mogli pomagati dve organizatorki igre, Elizabeth Omoregie in Nina Zulić , sicer nosilki igre v zadnjem obdobju. Udeležbo na pripravah so študijsko-službene obveznosti preprečile tudi tretji srednji zunanji igralki Nuši Fegic . V primerjavi z lanskoletnim evropskim prvenstvom manjkata še Tija Gomilar Zickero in Branka Zec , ki sta prenehali z igranjem.

Slovenske rokometašice se bodo na jugu Norveške na uvodni tekmi v četrtek ob 18. uri srečale z Islandijo. Po dnevu premora jih ob 15.30 v soboto čaka dvoboj z afriškimi prvakinjami Angolkami, tekmovanje v skupini D pa bodo sklenile s ponedeljkovim dvobojem proti Franciji, ki se bo začel ob 21. uri. V drugi del tekmovanja bodo napredovale tri najboljše reprezentance. V Trondheimu se bodo srečale z najboljšo trojico skupine C, v kateri bodo nastopale Norveška, Južna Koreja, Grenlandija in Avstrija.

Grosova se bo tako ekipi na Norveškem priključila z "zamudo", na pot z ljubljanskega letališča pa se je podalo 16 rokometašic. Na seznamu potnic so krilne igralke Tamara Mavsar, Maja Svetik, Ema Abina, Alja Varagić in Ema Marija Marković, zunanje igralke Tjaša Stanko, Ana Abina, Erin Novak, Ema Hrvatin, Nina Spreitzer in Barbara Lazović, krožne napadalke Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Manca Jurič ter vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič. Na pripravah so sodelovale še krožna napadalka Urša Zelnik, desnokrilna rokometašica Elena Erceg in vratarka Dijana Đajić, ki bodo na morebiten dodaten vpoklic za tekme na mundialu čakale v domovini. Na vsaki tekmi bo imelo pravico nastopiti 16 igralk. Selektor bo tekom tekmovanja lahko opravil pet menjav.

"Z izjemo Ane Gros so v tednu dni priprav trenirale vse igralke, okrevali sta tudi Tamara Mavsar in Tjaša Stanko. Gros, ki je vadila po individualnem programu, se je po opravljeni magnetni resonanci odpravila v Beograd. Upam, da bo uspešno opravila terapijo in se nam čez tri dni pridružila v Stavangerju," je pred odhodom na Norveško dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

"Na turnirju bomo zagotovo pogrešale pomoč vseh manjkajočih igralk, a to ne sme biti ovira. Tudi igralke, ki niso bile z nami na lanskem evropskem prvenstvu, se lahko izkažejo in dokažejo, da znajo igrati rokomet. Če bo vsaka od nas na igrišču pokazala vse svoje zmožnosti ali šla malenkost čez svoje meje, potem je vse mogoče. Naši cilji so visoki, upam in verjamem, da bomo na turnirju videli kakovostno in čustveno Slovenijo z močnim značajem," je na zadnjem medijskem dogodku pred odhodom na svetovno prvenstvo dejala krožna napadalka Valentina Klemenčič, ki bo pri 21 letih zaigrala že na tretjem velikem tekmovanju.