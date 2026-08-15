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Klančar v Parizu do odličnega 6. mesta

Pariz, 15. 08. 2026 18.35 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Neža Klančar

Najboljša slovenska plavalka je na evropskem prvenstvu v Parizu v svoji paradni disciplini 50 m prosto ponovila uspeh z olimpijskih iger in zasedla 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katarzyna Maria Wasick, druga je bila Švedinja Sarah Sjöström, Italijanka Sarah Curtis pa je osvojila bron.

V Pariz je Neža Klančar prišla z zamudo, ker je pred odhodom v francosko prestolnico zbolela. Primorana je bila opustiti boj za medalje na 50 m delfin in 100 m prosto. Kljub temu je bila v petkovem polfinalu dovolj hitra, da se je v disciplini, ki ji je prinesla največje uspehe, uvrstila med osmerico finalistk. V finalu je svoj polfinalni rezultat (24,69) izboljšala še za 13 stotink sekunde.

Neža Klančar
Neža Klančar
FOTO: Profimedia

Sarah Sjöström je v finalu razočarala, saj je bila edina, ki je v petek dosegla čas pod 24 s. Za zmagovalko Katarzyno Mario Wasick je zaostala za dve stotinki sekunde. 26-letna Ljubljančanka je pred dvema letoma na OI v Parizu v istem bazenu podrla državni rekord in s šestim mestom dosegla rezultat kariere.

Danes sta tekmovala tudi Tina Čelik (50 m prsno) in Primož Šenica Pavletič (100 m hrbtno), ki se nista prebila v polfinale. V nedeljo bo za konec slovenskih nastopov plaval še Sašo Boškan v dopoldanskih kvalifikacijah na 400 m prosto.

 

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