Klančar v Parizu do odličnega 6. mesta

V Pariz je Neža Klančar prišla z zamudo, ker je pred odhodom v francosko prestolnico zbolela. Primorana je bila opustiti boj za medalje na 50 m delfin in 100 m prosto. Kljub temu je bila v petkovem polfinalu dovolj hitra, da se je v disciplini, ki ji je prinesla največje uspehe, uvrstila med osmerico finalistk. V finalu je svoj polfinalni rezultat (24,69) izboljšala še za 13 stotink sekunde.

Sarah Sjöström je v finalu razočarala, saj je bila edina, ki je v petek dosegla čas pod 24 s. Za zmagovalko Katarzyno Mario Wasick je zaostala za dve stotinki sekunde. 26-letna Ljubljančanka je pred dvema letoma na OI v Parizu v istem bazenu podrla državni rekord in s šestim mestom dosegla rezultat kariere.

Danes sta tekmovala tudi Tina Čelik (50 m prsno) in Primož Šenica Pavletič (100 m hrbtno), ki se nista prebila v polfinale. V nedeljo bo za konec slovenskih nastopov plaval še Sašo Boškan v dopoldanskih kvalifikacijah na 400 m prosto.