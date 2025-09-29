Ključe dirkalnika predal sinu in čelado obesil na klin

Letošnji novogoriški reli je imel letos še dodaten pomen za lokalno skupnost. Za zadnjo vožnjo v dirkaški karieri ga je namreč izbral primorska avtomobilistična legenda Slavko Komel, ki se je tako po več desetletjih v slogu poslovil od lastnih dirk. Med podelitvijo pokalov je ključe svojega dirkalnika predal sinu Taiu Komelu in čelado simbolično obesil na klin. "Licence ne bom več dvignil," je sporočil. Glasno pa je bilo tudi zaradi drugih posadk - tako zaradi reli specialk najvišjega razreda kot zaradi domačih dirkačev in atraktivnih starodobnikov, ki so dvigali vzdušje ob brzincih.

Da Goriška diha in živi skupaj s tem avtomobilističnim športom, se je pokazalo tudi na MAHLE 13. Rally-ju Nova Gorica. Ko so se po progi spustili domači dirkači, je namreč med množico završalo, glasno so jih podpirali, mahali z zastavami, navijali za njihov uspeh ter objokovali napake in zaostanke.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja











Rally Nova Gorica - množica gledalcev na superspecialu icon-picture-layer-2 1 / 7

Najglasneje je bilo seveda, ko se je po progi spustila s številko 60 - že skoraj kultni dirkalnik, ki ga bržkone poznajo vsi Novogoričani. V Opel Astri sta namreč sedela oče in sin - Slavko in Tai Komel. Za enega je bila dirka zadnja, za drugega prva, čeprav tudi 16-letnemu Taiu adrenalin ni tuj. Več let namreč uspehe niza že na mini moto dirkah.

Slavko in Tai Komel v dirkalniku FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tokrat se oče in sin na stezo nista podala po zadnje (in prve) lovorike v tem športu. Namesto tega je Slavko Komel med dirkanjem lovil še zadnje spomine in užitke, Tai pa je nabiral dragocene izkušnje, ki bi mu lahko že zelo kmalu prišle prav.

Dirkalnik Slavka in Taia Komela FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pri 16 letih je mladi Komel tudi prvič sedel za volan dirkalnika in se preizkusil na enem od najbolj atraktivnih brzincev novogoriškega relija, ki v središču mesta ob progi vedno zbere največjo množico gledalcev. Krožno dirko superspecial je sicer odpeljal nekoliko bolj previdno, kar nam je priznal tudi sam, a z vsako sekundo dlje v vozilu je bil tudi med vožnjo bolj suveren. "Vsak krog je šlo hitreje," je 16-letnik povedal dan po svoji prvi odpeljani hitrostni preizkušnji. Na ostalih brzincih je sedel očetu ob boku in ga opozarjal na potek trase. Tudi to je bila zanj novost, med dirko se je pri branju ovinkov dvakrat tudi "izgubil", nam je priznal, a, kot rečeno, pomembno je bilo le, da srečno pripeljeta do cilja. Naposled sta z očetom dirko zaključila kot 64. v generalni razvrstitvi in četrta v diviziji 3.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Bruno Sotenšek

icon-expand FOTO: Bruno Sotenšek

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Bruno Sotenšek

icon-expand FOTO: Bruno Sotenšek

icon-expand FOTO: Bruno Sotenšek















Slavko Komel in Tai Komel na zaključku Rally-ja Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 9

"Bencin poganja moje srce, dirkanje poganja mojo dušo," je pisalo na tabli, ki jo je primorski legendi ob zaključku njegove kariere na ciljni klančini podala njegova ekipa - tablo, na kateri je bil zabit tudi klin. In Slavko Komel se je po več desetletjih tako v slogu poslovil ter, kot je obljubil, čelado obesil na klin, ključe svoje Astre pa predal sinu.

Tam je bil tudi nekdanji sovoznik 68-letnika Darko Vončina, ki bi lahko v dirkalniku že kmalu sedel ob bok tudi mlajšemu Komelu. Kot sta nam razkrila oče in sin, se namreč dogovarjajo, da bi Tai Komel svoj prvi samostojni reli odpeljal že letos v Idriji, kjer bi njegov sovoznik postal prav Vončina.

'Želel sem odstopiti, a sem nadaljeval zaradi domačih navijačev'

A glasno ob progi ni bilo le zaradi družine Komel - gledalci na hitrostni preizkušnji Renče so navijali za še eno lokalno posadko. Vasja Miklavčič in Martin Černigoj sta ob začetku novogoriškega relija ciljala na zmago v diviziji 2, a vmes skoraj odstopila z dirke. "V Renčah je bilo noro - vsi so kričali, ploskali, vzklikali ... Prav zaradi njih sem tudi nadaljeval z dirko, sicer sem nameraval že v soboto odstopiti," nam je povedal Miklavčič.

Dirkalni Vasje Miklavčiča in Martina Černigoja na Rally Nova Gorica FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zaradi napake so bili namreč kaznovani s štirimi minutami pribitka, zaradi česar sta s Černigojem močno padla na lestvici. "Naredili smo napako, ki je ne bi smeli, a na njih se učimo in upam, da je ne bomo nikoli več," je dodal. Ga je pa na domačem brzincu, ki je prav zaradi tega tudi eden njegovih najljubših, pričakalo tudi presenečenje. Na cesti je bilo namreč zapisano prav posebno posvetilo zanj in njegovega pokojnega očeta: "Darko dirka z mano" in "Prva zlata čelada."

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica





Zapis za posadko 23: Vasja Miklavčič in Martin Černigoj icon-picture-layer-2 1 / 4

V svoji diviziji sta tako naposled končala na petem mestu in ostala brez stopničk. Na prvo mesto sta se medtem zavihtela Martin Čendak in Jakob Markežič, ki sta se že po prvi hitrostni preizkušnji povzpela v prvo deseterico najhitrejših voznikov, a na 10. brzincu padla in naposled v generalni razvrstitvi končala na 11. mestu.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja



















Rally Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 11

Na drugo mesto sta se uvrstila Jernej Fakin in Žiga Abram, tretja pa sta bila povratnika v to divizijo Jan Medved in Izidor Šavelj. Kljub napačni izbiri gum v prvem dirkaškem dnevu sta do konca uspela nadoknaditi zamujeno in se zavihteti na stopničke. "V soboto sva tvegala z dežnimi gumami, a se nama to ni izplačalo. Močno sva zaostala in v nadaljevanju reševala, kar se je dalo. Na koncu sva lahko zadovoljna s tretjim mestom v drugi diviziji," je dejal Medved po zaključku dirke. "Enkrat dobiš, enkrat izgubiš, tako pač je. Ponovno pa se je pokazalo, da si težko v borbi za vrh, če ne odpelješ vsake dirke v prvenstvu. Konkurenca je namreč res močna," je še dodal. Ali se bo na prihajajoči domači dirki Rally Soča Valley znova pomeril z dirkalnikom najvižjega razreda rally2 in tako konkuriral tistim na najvišjih mestih, za zdaj Medved še ne razkriva.

Divji boj za najvišje stopničke

V generalni razvrstitvi je sicer zmago odnesla madžarska posadka, ki je na novogoriškem reliju letos nastopila prvič. Norbert Herczig in Ramon Ferencz sta že v začetku relija pokazala, da bosta ostalim dirkačem predstavljala močno konkurenco, kar je po reliju povedal tudi drugouvrščeni in zmagovalec v točkovanju za državno prvenstvo Rok Turk.

"Še pred pričetkom relija sva bila prepričana, da dirka ne bo lahka. Skrbela naju je tudi vremenska napoved, zato smo v ekipi neprestano preverjali, ali bomo dirkali po suhem ali mokrem cestišču. Na srečo sva še pred dirko na testu preizkusila tudi vožnjo s pnevmatikami za mokro stezo," nam je po novogoriškem reliju povedal Herczig. Kot je dodal, je bila to tudi odlična priprava na reli, ki bo naslednji konec tedna potekal na Hrvaškem.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja









































Superspecia po mestnih ulicah Nove Gorice icon-picture-layer-2 1 / 22

"Na srečo nisva naredila nobene večje napake. Enkrat naju je le zavrtelo, a tudi takrat nisva izgubila preveč časa, zato sva na koncu dneva zelo zadovoljna z najino vožnjo," je dejal madžarski dirkač, ki pravi, da sta pred leti s sovoznikom že vodila na domačem prvenstvu, a da se pred dirko v Novi Gorici ni mogel več spomniti, kakšen občutek je bil takrat. "Zdaj me je znova doletel in res je fenomenalen," je povedal.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc



Zmagovalci Rally-ja Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 3

Tudi konkurenco je označil za zelo težko: "Lahko rečem, da ima Slovenija res zelo dobre dirkače - tako Rok Turk kot tudi Mark Škulj sta resnično zelo hitra." Podobnega mnenja je tudi tretje uvrščeni - nemški princ Albert von Thurn und Taxis, ki se je na reliju v Novi Gorici preizkusil že večkrat, a so se mu stopničke doslej vztrajno izmikale. "Tretje mesto sva z Jaro Hain zasedla z razliko 1,2 sekunde. Konkurenca v našem razredu je bila zelo težka," je dejal ter naštel Hercziga, Turka, Marka Škulja, ki je zaradi prebite pnevmatike naposled v generalnem seštevku pristal na petem mestu ter drugem v točkovanju za državno prvenstvo, Marka Grossija, ki je sprva zaostal zaradi pribitka po napaki, na zadnji hitrostni preizkušnji pa je moral zaradi tehnične okvare odstopiti, ter Martina Laszla, ki je v Novi Gorici slavil pred dvema leti.