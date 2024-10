Klubi kaznovani za nespoštovanje pravil, kaj pa RZS?

OGLAS

Potrditev, da bo domače rokometno prvenstvo v moški konkurenci izenačeno kot že dolgo ne, je prišla po odigranih dveh krogih. Ljubljanski Slovan z 11 novinci v moštvu je sposoben pokoriti slovensko elito, državni prvaki iz Velenja so po spodrsljaju v uvodnem krogu poslali sporočilo pretendentom za naslov, da s Škofjeločani ne gre češenj zobati, Trebanjci so polni optimizma zakorakali v novo tekmovalno leto in že občutili moč tekmecev, najtrofejnejši v slovenskem prostoru, Celjani, imajo na računu zmago in remi z vedno vročega gostovanja v Ribnici. Ni kaj, Rokometna zveza Slovenije ima vse nastavke, da prvenstvo vrne na raven, ki si ga želijo igralci, po drugi strani bi lahko izenačenost in nujna podpora s tribun bili nekaj, kar smo v zadnjih letih pogrešali, ko je govora o državnem prvenstvu. A pri krovni organizaciji so šli še korak naprej – vzpostavili so platformo, na kateri je možno gledati vse prvenstvene obračune, s čimer so zagotovo navdušili koga, ki bo zasedel mesto v eni od 12 dvoran, v katerih domujejo najboljši slovenski klubi.

Slovenski selektor Uroš Zorman v letošnji sezoni z ambicioznim Slovanom meri na sam slovenski vrh. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

A minuli konec tedna, ko je bil na sporedu vedno vroči obračun Ribnice in Celja Pivovarne Laško se je s 'televizijo lige' zalomilo. "Prenos je potekal dobrih 33 minut, nato pa je bil zaradi tehničnih težav prekinjen. Težave so bile kljub trudu naše ekipe iz ozadja odpravljene šele ob samem zaključku tekme, zato se žal ni nadaljeval. Ker govorimo o tehničnih težavah in prenosu, ki je do prekinitve zaradi tehničnih težav deloval, ne gre za kršitev Pravilnika o rokometnih tekmovanjih (PORT). Tako tudi ni predvidena kazen, ki pa je ob kršitvah seveda možna," so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Pravilnik, ki to ni? V 43. členu Pravilnika o rokometnih tekmovanjih (PORT) piše: "V vseh članskih kategorijah je obvezno snemanje tekem in prenos v živo na RZS TV oziroma drugem mediju, ki ga določi RZS. Snemanje tekem mora biti izvedeno ..." Člen, ki je zapisan v pravilniku, torej nekaj, kar je potrebno dosledno upoštevati. Sploh ker je krovna organizacija zagotovila AI kamere vsem prvoligašem s ciljem multiplikativnih učinkov, klube razbremenila dodatnega stroška, jim omogočila, kot so zapisali v odgovoru: "Produkt nudi možnosti takojšnje analitike, in vsem ostalim, ki jih rokomet zanima, nudi bistveno več, kot pa je bilo to v minulih sezonah, predvsem pa da načrtovane nadgradnje in cilji v prihodnjih letih predstavljajo potencialno velike koristi za vse naštete deležnike."

43. člen pravilnika FOTO: RZS icon-expand

A dokler sistem ne deluje v popolnosti in brezhibno, je težko nekaj postavljati v pravilnik, na kar opozarjajo pri zadnjih slovenskih udeležencih Lige prvakov iz Celja. "Izvedba tekem in tekmovanj je urejena s pravilniki, kjer je jasno navedeno, kaj so obveznosti, pravice, kakšna je odgovornost. Klubi smo, govorimo za naš klub, ko pride do določenih nepravilnosti na naši strani, sankcionirani skladno s temi pravilniki. Prepričan sem in upam, da bo tako tudi v tem primeru, kdor koli je že odgovoren, da ni bilo prenosa, s strani kompetentnih oseb pozvan, da prevzame odgovornost. V kakšni višini, obliki itd. je izven našega dometa. Ampak kot smo omenili že prej, ni izključno problem, da ni bilo prenosa in uporabe VAR tehnologije, ampak da to tudi škoduje našim obveznostim do sponzorjev. Prepričan sem, da bo vodstvo tekmovanja sprejelo ustrezne ukrepe," odgovarja za 24ur.com direktor celjskega kluba Miroslav Benicky.

Povprečna starost celjske zasedbe v novi sezoni je 22 let in pol, njihov osrednji cilj pa je ohraniti priključek z najboljšimi klubi. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Posnetki bi morali biti med tekmo na voljo tudi sodnikom, da vse dvomljive situacije preverijo takoj. Pa naj gre za grobe prekrške, regularno dosežen gol, menjave igralcev, gibanje trenerjev izven dovoljenega območja, tudi ugovarjanje sodnikom, razrešijo in olajšajo delo disciplinskim sodnikom. Sploh sedaj, ko je reprezentanca na olimpijskih igrah naredila najboljšo reklamo za slovenski moški rokomet.