Kmalu jih bo štel 42, a rokometa se še ni naveličal

Nekdanji slovenski rokometni reprezentantGorazd Škofse rokometu ne bo zlahka odrekel. Čeprav je dolgo kazalo, da bi lahko postal trener vratarjev v ambicioznem projektu mariborskega prvoligaša, govorilo se je celo o tem, da bi združila moči z Urošem Zormanom in se preselila v štajersko prestolnico. A šlo je za besede, želja Brežičana, ki bo julija dopolnil 42 let, pa očitno nekaj drugega. Pri nemškem bundesligašu Erlangnu je tudi v letošnji sezoni nekajkrat dokazal, da še vedno zna in zmore, in to na najvišji kakovostni ravni.

Zato ne preseneča, da so se zanj zanimali francoski prvoligaši, ni bilo izključeno nadaljevanje športne poti v Bundesligi (Lemgo, Wetzlar), rokometni veteran pa se je odločil, da se bo s koncem kariere vratarja spogledoval med avstrijskimi prvoligaši. Dogovoril se je za sodelovanje s SC Ferlachom, klubom iz Borovelj, kjer so slovenski igralci že dolga leta lepo zapisani. Brez dvoma je tudi to olajšalo odločitev zadnjemu Slovencu, ki je nosil dres najbogatejšega kluba na svetu Paris Saint Germaina, s katerim je igral finale Lige prvakov leta 2017.