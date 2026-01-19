Ko glasba preseže šport: prepoved, ki je odmevala po dvorani

Evropska rokometna zveza (EHF) je za net.hr potrdila, da je bilo na evropskem prvenstvu v rokometu na Švedskem predvajanje pesmi Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" uradno prepovedano. Gre za skladbo, ki jo hrvaški navijači pogosto razumejo kot neuradno himno reprezentance, a po pojasnilih organizatorjev zanjo na prvenstvu ni bilo prostora.

V EHF poudarjajo, da pesem nikoli ni bila del uradnega glasbenega programa tekmovanja. Zabavni in spremljevalni glasbeni izbor je bil pripravljen vnaprej, skladba pa na tem seznamu ni bila nikoli predvidena. Hrvaška delegacija je po navedbah zveze večkrat zaprosila, da bi jo predvajali ob tekmi z Gruzijo, vendar so bile vse prošnje zavrnjene. Dejstvo, da je bila pesem kljub temu slišna v dvorani, so na EHF označili kot nezaželen incident, ki se po njihovih besedah ne bi smel zgoditi in ne odraža vrednot tekmovanja.

Dogodek je sprožil odzive tudi v švedskih medijih. Časnik Sportbladet je poročal, da je predvajanje skladbe po tekmi v Malmo Areni zmotilo del gledalcev. Pri tem so opozorili na širši kontekst in na kontroverznost Thompsona, ki ga v delu Evrope povezujejo z nacionalističnimi simboli in spornimi zgodovinskimi navedbami. Zaradi takšnih povezav je bila njegova glasba v preteklosti že večkrat predmet omejitev ali prepovedi na mednarodnih športnih dogodkih.

Švedski mediji so ob tem spomnili tudi na primer hrvaškega vratarja Filipa Ivića, ki je pred leti izgubil pogodbo s klubom, potem ko se je udeležil Thompsonovega koncerta v Zagrebu. Tudi ta primer navajajo kot dokaz, da vprašanje glasbe in simbolike pogosto preseže športna igrišča in postane del širših družbenih in političnih razprav.

EHF je v svojem odzivu ostal jasen: "Skladba ni bila in ne bo del uradnega programa prvenstva," incident pa razumejo kot izjemo, ki je ne želijo ponavljati. Zveza pri tem poudarja, da želi ohraniti športna tekmovanja kot prostor, ki povezuje in ne odpira dodatnih ideoloških vprašanj in delitev.