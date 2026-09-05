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Številka ena v tenisu v oblaku dima: Premočno je, ne morem igrati

New York, 05. 09. 2026 11.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Aryna Sabalenka

Na igrišču Louis Armstrong Stadium je Arina Sabalenka nenadoma ustavila igro, ker je med dvobojem zaznala močan vonj po marihuani. Vonj jo je tako zmotil, da se je težko osredotočila na igro. Kasneje je še pozvala gledalce, naj prenehajo s kajenjem marihuane na teniških prizoriščih in v njihovi bližini, saj je v takšnih pogojih nemogoče igrati.

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Vonj po marihuani je v New Yorku sicer precej bolj običajen kot na številnih drugih športnih prizoriščih, vendar je na teniškem igrišču, kjer lahko že najmanjša motnja vpliva na koncentracijo igralcev, situacija precej drugačna.

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je tako med dvobojem proti rusko-uzbekistanski tenisačici Kamili Rakhimovi ustavila igro zaradi močnega vonja marihuane, ki ji je povzročal težave s koncentracijo. Sabalenka je še pozvala gledalce, naj prenehajo s kajenjem v bližini igrišč.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: AP

"Bilo je zelo močno, ja. Poleg tega je bilo malo vetrovno, ne vem, ali je prihajalo iz množice ali od zunaj, upam le, da se bodo teh stvari malo bolj zavedali in v to smer morda tudi kaj naredili," je dejala znana tenisačica.

Čeprav je rekreativna uporaba marihuane v zvezni državi New York za starejše od 21 let dovoljena, kajenje na območju OP ZDA ni dovoljeno. Incident ni ostal neopažen niti pri drugih igralkah. Američanka Jessica Pegula, ki je igrala na bližnjem stadionu Arthur Ashe, je razumela pritožbo svoje tekmice in se z njo strinjala.

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Belorusinja je kasneje dvoboj nadaljevala in Rakhimovo premagala s 6:3, 6:4, s čimer se je prebila v četrti krog. Na poti do zmage je servirala kar deset asov in nasprotnici ni pustila niti ene priložnosti za odvzem servisa.

OZ ZDA Aryna Sabalenka Kamilli Rakhimovi Jessica Pegula

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