Številka ena v tenisu v oblaku dima: Premočno je, ne morem igrati

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Vonj po marihuani je v New Yorku sicer precej bolj običajen kot na številnih drugih športnih prizoriščih, vendar je na teniškem igrišču, kjer lahko že najmanjša motnja vpliva na koncentracijo igralcev, situacija precej drugačna. Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je tako med dvobojem proti rusko-uzbekistanski tenisačici Kamili Rakhimovi ustavila igro zaradi močnega vonja marihuane, ki ji je povzročal težave s koncentracijo. Sabalenka je še pozvala gledalce, naj prenehajo s kajenjem v bližini igrišč.

Arina Sabalenka FOTO: AP

"Bilo je zelo močno, ja. Poleg tega je bilo malo vetrovno, ne vem, ali je prihajalo iz množice ali od zunaj, upam le, da se bodo teh stvari malo bolj zavedali in v to smer morda tudi kaj naredili," je dejala znana tenisačica. Čeprav je rekreativna uporaba marihuane v zvezni državi New York za starejše od 21 let dovoljena, kajenje na območju OP ZDA ni dovoljeno. Incident ni ostal neopažen niti pri drugih igralkah. Američanka Jessica Pegula, ki je igrala na bližnjem stadionu Arthur Ashe, je razumela pritožbo svoje tekmice in se z njo strinjala.