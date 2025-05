'Ko je Rafa zapustil tenis, sem začutil nekaj, česar prej nikoli nisem'

Roger Federer, Novak Đoković, Rafael Nadal in Andy Murray

Pariz se je na centralnem igrišču kompleksa Roland Garros pred začetkom drugega letošnjega turnirja za grand slam poklonil "kralju peska" in 14-kratnem prvaku tega tekmovanja Rafaelu Nadalu. Na prireditvi so Majorčana presenetili tudi Roger Federer, Andy Murray in Novak Đoković. Vzdušje med "veliko četverico" je bilo zelo sproščeno, po dogodku pa je Srb spregovoril o svojem nekdaj največjem tekmecu.